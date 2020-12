Alm. Brand Banks kunder skal nu tage til Sdr. Jernbanevej i stedet for Slotsgade. Pressefoto

Bank lukker i Slotsgade

I stedet kan Alm. Brand Banks kunder møde deres rådgiver i Sydbanks filial på Sdr. Jernbanevej, hvor de to filialer slås sammen.

"Vi glæder os til at tage imod de nye kolleger. Det giver god mening, at vi samler kompetencerne, når alle nu er en del af den samme koncern. Især når vi nu alligevel ligger i den samme by," udtaler bankdirektør Bjarne Larsen i en pressemeddelelse.