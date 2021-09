Balloner på Torvet for velfærd

Her holder de hundredvis af røde balloner i en snor for at markere, at velfærden risikerer at gå op i det blå. Ballonerne repræsenterer de mange flere børn og ældre, der får brug for velfærd de kommende år, og overskriften for arrangementet er 'Giv ikke slip på velfærden' som budskab til politikerne.