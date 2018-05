Baghavens hemmelighed: ællinger

- Min have er meget lukket, så der har andemor nok fundet ud af, at der var fred og ro. Hvis det altså er den samme and som sidste år. Men forleden er hun i hvert fald sammen med sine ællinger draget videre, men jeg måtte lige hjælpe hende selv ud af af under rækværket, for kun ællingerne kunne komme under. Hun er velkommen igen næste år, fortæller Frede Ølsted.