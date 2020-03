Bagedyst-deltagere dystede på ny

Iben Devantie, der i 2016 var med i Den Store Bagedyst på DR, samlede i weekenden flere af de tidligere deltagere fra det populære bageprogram til en reunion. Her medbragte alle selvfølgelig en lækkerbisken til det fælles kagebord, og de tidligere vindere af programmet fik også lov at dyste på ny. De blev nemlig prøvet af i disciplinen kagepyntning, og her var det Emil Obel, der vandt Den Store Bagedyst i 2018, der løb med sejren.