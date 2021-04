Se billedserie På den ene bænk har Henning Dalhoff malet Charlie Chaplin. Privatfoto

Bænke i Helsingørsgade omdannet til kunstværker

Kunstnere sørgede i weekenden for, at fem slidte, sorte bænke fik nye farver

Hillerød - 28. april 2021 kl. 05:39 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Ideen om at omskabe Helsingørsgade til et latinerkvarter kom et skridt tættere på i weekenden.

Her omdannede en kunstnergruppe de ellers blot sorte bænke på det lille 'torv' ved apoteket til kunstværker med masser af farver.

Det er butikkerne i den lille gågade, som har store planer for, hvordan gaden kan blive endnu mere charmerende og tiltrække flere handlende og besøgende. At male bænkene er blot ét af de nye tiltag, som skal skabe liv i gaden, fortæller Marianne Haugaad Henriksen fra Modesalonen Aroma:

"Helsingørsgade skal være et rum, man har lyst til at være i med farver og liv, og vi har et ønske om, at alle sanser bliver pirret i gaden med både dufte fra blomster og noget flot at se på. Det er spændende at få nogle lokale kunstnere til at komme med deres ideer".

Friske gaden op Også Gitte Bo Hermann fra Metervarer glæder sig over, at bænkene nu bliver til små kunstværker i gaden:

"Vi vil gerne gøre en helt masse for at friske gaden op. Først troede vi slet ikke, at vi måtte male bænkene, men det måtte vi heldigvis, så nu kommer der farver, der kan skabe glæde og oplevelser i byen," siger hun.

Anderledes opgave Efter butikkerne i Helsingørsgade kom med ideen om at male bænkene, hyrede Hillerød Byforum kunstneren Henning Dalhoff til opgaven.

Han spurgte sine kolleger fra Gallery ArtTour i SlotsArkaderne, om de ville være med, og så gik fem af dem ellers i gang med at først slibe bænkene og derefter male dem her i weekenden.

"Det er et sjovt projekt - og en anderledes opgave for mig som kunstner. Det er jo noget, som alle, der går forbi, kan kigge på, så jeg føler mig forpligtet til at lave noget rigtig godt. Samtidig er det altid sjovt, når man kan sætte sit helt eget præg på sin egen by, og helt personligt får jeg stillet noget af den skabertrang, jeg har," siger han.

Skabe mere stemning Arbejdet med at gøre Helsingørsgade mere attraktiv slutter slet ikke her. Og næste store skridt nærmer sig, da gaden snart vil blive indrettet som Danmarks længste hinkerude.

Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum, glæder sig over butikkernes mange gode ideer til at gøre Hillerød mere attraktiv som handelsby:

"Bænkene var ikke særligt indbydende - men slidte og ramponerede, så det er et fint, kreativt forslag til at skabe mere stemning i Helsingørsgade," siger hun, men understreger, at det er en midlertidig løsning:

"Vi går jo også og venter på det store separatkloakeringsprojekt i bymidten. Derfor vil vi ikke bruge så mange penge på at lave om i gaden, før vi når dertil. Og når Helsingørsgade er renoveret, er det planen, at der kommer nye bænke til. Men indtil da er det en rigtig god ide at give folk noget at komme efter og noget at opleve, så når de går en tur gennem gaden, får de en oplevelse til øjnene".

Anmeldt til politiet Kunstnerne arbejdede hele weekenden på at male de fem bænke i strid blæst og kulde - og Henning Dalhoff fortæller, at det var svært at male præcist, fordi han rystede af kulde.

"Men vi fik masser af positive tilkendegivelser fra forbipasserende borgere. Det blev dog også til en enkelt politianmeldelse. Vi fik besøg af en politibil lørdag eftermiddag, fordi en borger mente, at der foregik noget ulovligt. Politiet steg ud af patruljevognen med et stort smil på læben. Borgeren havde anmeldt ulovligt grafittimaleri i gågaden," fortæller Henning Dalhoff.