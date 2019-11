Se billedserie Siden 2009 har BabySam ligget her på Slangerupgade. Nu flytter butikken ind i Slotsarkaderne. Foto: Allan Nørregaard

BabySam flytter ind i Slotsarkaderne

Hillerød - 13. november 2019

Det er nye tider for BabySam i Hillerød. Efter at have ligget i Slangerupgade i 10 år flytter butikken med babyudstyr og børnetøj ind i Slotsarkaderne den 6. december.

- Vi flytter, fordi vi synes, at vi i Slotsarkaderne kan få en bedre og mere aktuel placering, hvor vi kan skabe mere handel. Centret kan nogle gode ting ved at binde byen sammen, og det er en destination for mange, der gerne vil hygge sig med en kop kaffe og kigge i butikkerne. Det er en rigtig god placering for en BabySam, siger BabySams administrerende direktør Kenneth Willenbrack Nørgaard.

Han glæder sig over, at butikken bliver Nordsjællands største butik med babyudstyr.

- Nu har vi fået muligheden for at lægge lokaler sammen for at lave én stor butik, som bliver Nordsjællands største babyudstyrsbutik. Vi ser gode muligheder for, at vi med de nye lokaler kan tiltrække kunder fra de nærliggende byer og områder. Der kommer til at være 300 kvadratmeter med klap- og barnevogne og autostole. Det betyder meget, at man kan se et godt og bredt sortiment og få rådgivning, når man kommer i butikken.

Det nye butikslokale er 1100 kvadratmeter og er derfor 200 kvadratmeter større end de nuværende. Butikken vil være åben i Slotsarkadernes åbningstid, og det betyder, at der skal ansættes lidt mere personale end de 12-14 deltids- og fuldtidsansatte, som er i butikken nu.

Ikke tidssvarende lokaler

Ledelsen i BabySam har igennem længere tid kigget efter nye lokaler til butikken i Hillerød.

- Lokalerne i Slangerupgade er ikke tidssvarende med indgang i midten og så en fløj ud til hver side. Vi har længe gerne ville have et nyt lokale i Hillerød og kigget på forskellige muligheder. Det har været vigtigt for os at finde et lokale, som enten lå i centret eller stadig centralt, og nu er muligheden kommet, efter at Tinderbox er lukket.

Kenneth Willenbrack Nørgaard afviser, at flytningen har noget at gøre med det kommende hotelbyggeri på Markedspladsen lige overfor.

- Nej, det har ikke været en del af overvejelsen. Jeg var slet ikke klar over, at der skal bygges et hotel, siger han.

Butikken i Slangerupgade lukker den 29. november, hvor det er Black Friday og åbner i Slotsarkaderne den 6. december.