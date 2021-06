Baby-fællesskabet overlever corona

"Det særlige ved Salto er, at man kan komme, uanset om man har nogen at mødes med eller ej. Man skal bare komme. Folk finder automatisk ud af at snakke sammen, når de har små børn med. Det specielle for de forældre, der har fået børn under nedlukningen, er, at alle de åbne fora, de normalt kan deltage i, har været lukket ned. Selv mødregrupperne. Og det på et tidspunkt i livet, som for mange er en helt ny tilstand. Man har brug for nogen at snakke med om alle de små og store problemer og udfordringer, man kommer ud for. Hvis ikke vi får talt med andre, har vi mennesker jo tendens til at slå os selv i hovedet og tænke, at vi er dårlige mennesker, der ikke kan finde ud af det. Vi har brug for bekræftelse og for at dele ting med andre mennesker," siger Ditte Aagaard.