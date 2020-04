Axel håber på rekordforsøg på stadion

Der var planlagt lidt af en løbefest i forbindelse med hans bestræbelser på at blive den hurtigste 15-årige på 10.000 meter på bane og komme på listen over indehavere af »International Age Records«. På listen samler registreres de bedste unge fra 5 til 19 år på en lang række løbedistancer og andre atletikkonkurrencer. På dagen var der lagt op til at skoleelever også skulle prøve formen af på en omgang på banen, men nu håber Axel Vang blot at kunne gennemføre rekordforsøget uden for mange tilskuere på trods af coronapandemien.

Første dato var 19. april, så blev det til 10. maj, og efter de seneste udmeldinger håber 15-årige Axel Vang, at han kan gennemføre et rekordforsøg på Hillerød Stadion søndag den 17. maj klokken 11.

