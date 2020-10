Axel Vang satte rekord nummer 30

Axel Vang var til start på 3000 meter og havde Andreas Bube, som klubben beskriver som "dansk mellemdistances største navn pt." som hare indtil cirka halvvejs igennem. Andreas Bube ramte de aftalte 66 sekunder pr. 400 meter omgange, og det var en stor hjælp, at Andreas tog vinden de første godt fire omgange.

Axel Vangs rekordtid er samtidig en klækkelig forbedring af den danske rekord for Drenge 16 år, da den hidtidige rekord var 8.28.97, sat af Joel Ibler Lillesø sidste år, da Joel var i D16.

Axel Vang er nu tilbage på crosstræningen i Gribskov med sin træner fra FIF Hillerød, Nicolaj Raagaard Sørensen. De to var egentlig i gang med at forberede Axel Vang til NM og EM i cross, men de internationale mesterskaber er desværre aflyst.

Det ændrer dog ikke på målsætningen om, at Axel dette år skal vise sit crosstalent frem, og han er på vej til at være i rigtig god form og klar til at konkurrere til den danske seniorturnering senere i år.