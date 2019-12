Se billedserie Kesser sammen med tre af dem, der i 1978 var med til at digte og tegne historien om Nissetyven. Fra venstre ses Lars H. Frederiksen, Kesser, Jakob Funder og Aino Jeppesen. Foto: Allan Nørregaard

Asylbørnenes nisser lever videre på tryk

Hillerød - 02. december 2019

Der var gevaldig trængsel i Kessers Hus i Gadevang Asyl, da forældre, børn, politikere og andre interesserede fredag fejrede udgivelsen af bogen »Nissetyven«.

Historien om Nissetyven blev oprindeligt digtet og tegnet af 10 børn mellem otte og 11 år i Gadevang Asyl i 1978. Siden er historien blevet genfortalt af Asylets tanter hver jul.

For at bevare den over 40 år gamle historie er de oprindelige lysbilleder med tegningerne nu blevet overført, og tegningerne og teksten er blevet til en bog.

- Jeg bliver jo ældre og ældre, og lysbillederne bliver også ældre. Jeg synes, det her har så meget substans, at det ville være synd, at den gik i glemmebogen, fortalte Hans Nielsen - eller Kesser, som de fleste kender ham som. Han var leder af Gadevang Asyl tilbage i 1978, og frem til 2008.

- Det er en fantastisk ide at få den trykt som en rigtig bog for at sikre, at eftertiden fortsætter traditionen som har været i så mange år. Det er meget symptomatisk, at vi står her. I Gadevang tænker I utraditionelt, og det betyder noget at sætte sig spor, sagde Peter Frederiksen, formand for kommunens Børne-, Familie- og Ungeudvalg (V).

Med ved bogreceptionen var også tre af dem, der i 1978 var med til at lave historien. De bladrede ivrigt i bogen og forsøgte at huske, hvilke tegninger lige præcis de stod bag.

- Det var rigtig sjovt at lave, kan jeg huske, og det er også sjovt, at den er blevet vist og fortalt siden. Det er jo 40 år, sagde Jakob Funder, mens han fandt en tegning, han var sikker på, at han havde lavet.

Inspireret af julekalender »Nissetyven« handler om, at julemanden får stjålet sine gaver af en nissetyv. Fru Pigalop mistænkes og sættes uskyldigt i fængsel, men hjælpenisserne hjælper den grædende julemand med at finde Nissetyven. Når ti forskellige børn skal illustrere en bog, er det nødvendigt at aftale, hvordan figurerne skal se ud. Nissetyven skal ikke ligne hjælpenisserne, så han fik tyvebriller på ligesom Bjørnebanden i historierne om Anders And. En anden vigtig detalje er sækken med den røde lap og sækken med den grønne lap.

DR's julekalender handlede i 1978 om Fru Pigalop, som boede i Tusinddørshuset. Hun havde en gammel Harley-Davidson motorcykel med sidevogn, og med den hjalp hun postmesteren med at dele pakker ud, så de kom frem inden juleaften. Derfor blev hun en del af historien, fortalte Kesser.

- Bogen bliver læst hvert år og lysbillederne vist i Asylet. Bogen reflekterer de følelser som børn referer til. Børn møder også dumme voksne i virkeligheden, som ikke hører efter. Det er i bogen tydeligt, at politiet ikke lytter til, at Fru Pigalop er uskyldig. De putter hende i fængsel. Men heldigvis ender alt godt, sagde han.

Birthe Rathsach, souschef i Asylet og ansvarlig for teksten, mente ligesom Kesser, at det ville være synd at lade historien dø, når den stadig er elsket af så mange børn i Gadevang.

- Kesser foreslog, at vi skulle lave Nissetyven som en bog - og leder i Asylet Gitte Nielsen var med på idéen, siger hun.

»Nissetyven« kan købes i Jordnær Købmandscafe.