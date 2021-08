Arkivfoto

Asbestregning på vej til kommunen

Hillerød - 24. august 2021 kl. 17:49 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Det bliver en større omgang at komme af med asbesten i loft og tag i Kornblomsten i Uvelse Børnehuse. De problematiske byggematerialer kom for en dag for sommeren, da taget på bygningen skulle renoveres.

Her viste det sig, at der var forekomster af asbest i taget og i loftsrummet på bygningen. Der blev derfor lukket for adgang til loftet samt fuget samtlige sprækker eller åbninger til loftet, samtidig med at børn og voksne blev opfordret til at holde sig mest muligt udenfor.

Nu planlægger kommunen en grundig renovering af børnehuset, hvor de skadelige byggematerialer fjernes fuldstændigt fra bygningen, et arbejde som forventes at tage op til fire måneder at gennemføre, og koster cirka tre millioner kroner. Alt i alt bliver det et langt mere omfattende arbejde end den planlagte tagrenovering.

- Der skulle alligevel renoveres noget, og nu kommer det til også at omfatte at fjerne asbest, så det bliver en hel anden regning. Der skal ske en del mere, og tages nogle alvorlige forholdsregler, så vi kommer af med asbesten, når først vi går i gang, siger borgmester Kirsten Jensen (S) om projektet.

Det er blandt andet udgifter til bortskaffelsen af farligt affald, når taget med asbest fjernes, der koster. Derudover er det nødvendigt at udskifte en større del af taget end tidligere beregnet for at sikre mod fremtidige forekomster af asbest.

Ufarligt i børnehuset Der er ikke noget der tyder på, at Kornblomsten har været skadelig at opholde sig i. Men når arbejdet begynder, vil institutionen i første omgang være helt lukket ned i seks uger. Herefter vil der være en periode på otte uger, hvor arbejdet i institutionen kan medføre gener. Forvaltningen er derfor ved at undersøge mulighederne for midlertidig pasning.

- Det kan være i en pavillon, en anden børnehave, eller en anden bygning, som er ledig. Vi skal finde et sted, hvor børnene kan have det godt i den periode, hvor de skal være væk fra deres børnehus, siger Kirsten Jensen.

Projektet forventes at blive udført i perioden oktober 2021 til januar 2022.

Forvaltningen har lagt op til, at de tre millioner kroner skulle findes ved at droppe planlagte projekter på anlægsplanen, men økonomiudvalget besluttede sidste uge at tage pengene fra kassebeholdningen i stedet for.

