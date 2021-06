Asbest fundet i børnehus

"Det er ikke farligt at opholde sig i børnehaven. Efter der blev konstateret asbestfibre i et loftsrum, er der blevet lavet en række undersøgelser, der alle viser, at asbestfibrene ikke har spredt sig uden for loftsrummet, og altså ikke er i selve institutionen. Men ud fra et forsigtighedsprincip har Hillerød Kommune besluttet, at børnene i den kommende tid skal være mest muligt udenfor," skriver kommunen.