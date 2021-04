Debatten er i fuld gang, efter at flere partier har meldt ud, at de ikke vil stemme for en ny lokalplan til J. Jensen i Uvelse. Foto: Martin Warming

Arrogant og udemokratisk erhvervsdirektør

Hillerød - 12. april 2021 kl. 02:07 Af Torben Gross, Stangegård, Højlundevej 18, Uvelse, 3550 Slangerup Kontakt redaktionen

Nå. Så fik man den. Hvis man ikke har et 3400-postnummer, er man åbenbart 2. rangsborger i Hillerød Kommune. Min stemme skal ikke tælle med, hvis det står til Erik Helmer Pedersen fra Hillerøds erhvervsorganisation C4. Jeg bor ved Uvelse med et 3550 Slangerup postnummer. Min nabo bor med 3540 Lynge som postnummer. Vi er nogle af de nærmeste naboer til J. Jensen. Men tæller ikke med i Helmer Pedersens optik, selv om vi begge betaler skat i Hillerød Kommune.

Måske ved han ikke bedre. Eller også er han bare arrogant. Det er rystende at læse interviewet i Amtsavisen den 10. april, hvor han kritiserer Hillerød Kommunes behandling af J. Jensen, Jeg har sjældent set og hørt en mere udemokratisk tilgang til de politiske og demokratiske processer. En virksomheds ønsker og behov skal åbenbart trumfe borgernes indsigelser og en legitim politisk proces, hvor et forslag til lokalplan bliver sendt i høring for netop at kvalificere det politiske beslutningsgrundlag. I et demokrati er det heldigvis politikerne og ikke embedsmændene, der træffer beslutningerne.

Jeg er faktisk stolt over at bo i en kommune, hvor politikerne tør lytte og skifte mening som resultat af en demokratisk proces. Hatten af for det. Det vil klæde politikerne i V og K også at lytte til borgerne og ikke kun en enkelt virksomhed.

Jeg har ikke hørt en eneste, der er imod J. Jensens ønske om at afrense forurenet bygningsaffald og genbruge det. Men J. Jensens upcycling-center er klassificeret i den mest miljøbelastende ende af skalaen over forurenende virksomheder. Og sådanne aktiviteter skal naturligvis foregå på en lokalitet, hvor det ikke truer miljø og grundvand, og hvor den trafikale infrastruktur er indrettet til et betydeligt omfang af tung trafik. Det er vejene omkring Uvelse ikke. I øvrigt undrer det, at man ønsker at anlægget skal ligge i Uvelse, når 80 pct. af bygningsaffaldet angiveligt kommer fra København. Det vil spare meget trafik og CO2, hvis man placerer anlægget tættere på byen i stedet.