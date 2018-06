Travaljesejladsen er blevet et trækplaster til Hillerød Slotssø Byfest, hvor deltagerne kæmper om sejren, mens tilskuerne hujer fra bredden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Arrangørerne jubler over en velbesøgt byfest

Hillerød - 05. juni 2018

Igen i år er det svært for arrangørerne at få armene ned efter en Hillerød Slotssø Byfest badet i sol og god stemning.

- Det har været tre dage, hvor Hillerød virkelig viser, hvad de kan, når det gælder sammenhold. Jeg er dybt imponeret over 1000 frivillige og 200 arrangementer, som bliver kørt, uden at der opstår tvist imellem nogle af dem. Det er god planlægning, der gør forskellen, og den har været helt fantastisk, siger direktør i C4, Erik Helmer Pedersen.

Han roser især folkene bag Hillerød Kræmmermarked, der i år har været med i planlægningen af byfesten, inden de næste år overtager tøjlerne, når Hillerød Kræmmermarked ikke er mere.

- Der er ikke rigtig noget, vi kan hænge os i. Vi kender ikke omsætningen endnu, så vi ved ikke, hvad foreningerne har fået ud af det, og det er enormt vigtigt, at foreningerne føler, at de har fået noget ud af det, fortsætter Erik Helmer Pedersen.

Han retter også en stor tak til Hillerød Kommune, som har afsat 300.000 kroner til udgifter til strøm, afspærringer, telte og affald.

Ukendt deltagerantal

Hvor mange mennesker, der har deltaget i byfesten, kendes ikke præcist, men arrangørerne vurderer, at der har været flere mennesker end sidste år trods det varme vejr. Carsten Larsen, direktør i FrederiksborgCentret, glæder sig over, at så mange mennesker bakker op om festlighederne:

- Vi har set et større engagement fra indbyggerne og deltagerne end sidste år. Det er blevet meget mere en byfest end en jubilæumsfest, som man havde sidste år (i anledning af Frederiksborg Slotskirkes 400 års jubilæum, red.) Der har været flere aktiviteter, og foreningerne og hele byen har involveret sig mere. Det kunne man mærke. Når man gik igennem byen, bar det præg af, at det var en byfest, siger Carsten Larsen.

Forandringer næste år

Hos Støtteforeningen bag Hillerød Kræmmermarked, der i år altså var med til at arrangere byfesten for første gang, deler man Erik Helmer Pedersen og Carsten Larsens begejstring.

- Dels har vi været begunstiget af vejret, men kigger man på organisationen, så har vi haft et fantastisk samarbejde med dem, der stod for det sidste år. Når vi smider kræmmerøjne ind over, så har vi en liste nu over nogle ting, som burde gøres anderledes. Det her kan vi virkelig få udviklet. De ting, som vi gerne vil lave om på, er kun til fordel for byen: Flere arrangementer, flere happenings, hvor foreningerne kan tjene penge. Det kunne man nok se på til næste års marked, siger Claus Andreassen og nævner hønseskidningskonkurrence på Torvet som en ide til et nyt tiltag.

Flere penge i marked

Selvom pengene til foreningerne endnu ikke er gjort op, er Claus Andreassen dog sikker på, at indtjeningen ikke bliver den samme som på kræmmermarkedet, som bliver afholdt for sidste gang i år.

- Jeg er sikker på, at meldingen fra de fleste vil være, at de ikke har samme indtjening som på kræmmermarkedet. Ved Hillerød Kræmmermarked laver foreningerne noget én gang om året, og så tjener de penge. Nu skal vi lave flere arrangementer i løbet af året, for at foreningerne kan tjene det, de »skal«, siger han.

Han ser nu frem mod evalueringsmødet med C4 og Hillerød Byforum, og arrangørerne glæder sig allerede nu til at gøre Hillerød Slotssø Byfest 2019 større og bedre end i år.