Se billedserie Litteraturfestivalen "Ordet er løs" plejer at tiltrække mellem 400 og 450 publikummer. Så mange bliver der ikke plads til i år.

Arrangører tror på litteraturfestival i maj

Hillerød - 12. januar 2021 kl. 09:03 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Tilbage i oktober måtte arrangørerne i 11. time aflyse den syvende udgave af litteraturfestivalen »Ordet er løs«.

Men en ny dato blev hurtigt fundet, og nu er billetter sat til salg til festivalen, der løber af stablen lørdag den 8. maj.

- Det ligger så langt ude i fremtiden, så vi tror godt at tro på, at det kan afholdes til den tid. Statsministeren har sagt, at efter påske bliver alting bedre, og det tror vi også på. Jeg synes, der er god grund til at være fortrøstningsfuld omkring forårsperioden, og at restriktionerne er anderledes i maj. Det er ikke sikkert, at vi kan gennemføre helt restriktionsfrit, men i oktober havde vi en helt klar køreplan, så vi er klar, siger kulturformidler på Hillerød Bibliotek Karen Elsebeth Jensen.

»Ordet er løs« blev søsat i 2014 af Hillerød Bibliotek og bliver arrangeret i samarbejde med Klaverfabrikken, Grundtvigs Højskole og Hillerød Musikskole. »Ordet er Løs« byder på kunstnermøder, samtaler, oplæsninger og musikalske indslag, på scener på både Hillerød Bibliotek og Klaverfabrikken, hvor der er god plads til alle.

Store navne Programmet til årets litteraturfestival er stort set som det skulle have set ud i oktober. Digteren Pia Juul døde i oktober, men ellers er navnene de samme i år som sidste år.

- Vi var så fremsynede, synes vi selv, at vi allerede i foråret under den første nedlukning fik skrevet ind i kunstnernes kontrakt, at der kunne blive en alternativ dato, hvis festivalen ikke kunne gennemføres, fortæller Karen Elsebeth Jensen.

I år kan man derfor møde Ib Michael, Hanne-Vibeke Holst i samtale med teaterdirektør på Mungo Park Anna Malzer, Hillerødforfatteren Carsten Müller Nielsen, som vandt DR's Romanpris 2020, krimiduoen Øbro & Tornbjerg i samtale framed Hans Jørgen Bonnichsen, der alle kommer fra Hillerød, Signe Gjessing og en bred vifte af Hillerøds skrive- og musiktalenter fra Hillerød Musikskole og Grundtvigs Højskole.

- Vi har i år valgt at sætte fokus på lokale stjerner. Det er på tide og relevant, når vi er en lokal festival, at vi sætter fokus på nogle af de forfattere, der har klaret sig godt. Carsten Müller Nielsen vandt romanprisen sidste år, og Øbro Tornbjerg, som bliver interviewet af Hans Jørgen Bonnichsen, er et ret spændende set up, fordi Hans Jørgen Bonnichsen som tidligere chef for PET har en masse viden om det, som duoens bøger handler om. Derudover er det et scoop, at vi har mødet mellem Hanne Vibeke Holst, der er en af vores mest etablerede og velansete forfatternavne, og Anna Malzer, der er landets yngste teaterdirektør, og som har blandet sig meget i debatten om kulturens vilkår under nedlukningen. De skal tale om, hvad det er for en fremtid, vi ser ind i. Da jeg foreslog Hanne Vibeke Holst min ide, havde hun netop set programmet på DR om Anna Malzer, og hun fortalte, at hun havde set den med interesse. Så jeg tror, det bliver et rigtig spændende møde, siger Karen Elsebeth Jensen.

Halverer billetantallet Efter seks år med litteraturfestival om efteråret, glæder arragørerne sig til at byde folk velkomme i maj.

- De mennesker, der glæder sig til at mødes på Klaverfabriken og biblioteket, skulle ikke sidde for længe derhjemme, for der er rigtig mange, der savner at komme ud og opleve noget. Ligesom resten af samfundet er det foråret, vi ser frem mod. Der er kommet en vaccine, og vejret vil være med os. Vi kan måske afholde noget udenfor, og det har vi mulighed for, når det er om foråret og ikke i efteråret. Vi er to store instiutioner, vi har masser af plads, og vi kommer nok til at begrænse deltagerantallet for at minimere risikoen for smitte, siger Karen Elsebeth Jensen, der derfor opfordrer alle interesserede til at sikre sig billet hurtigst muligt.

Billetter købes på www.hilbib.dk