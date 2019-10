Stefan Bank Velløv stod sammen med sin kone Charlotte for arrangementet. De mistede sidste år deres datter Olivia under fødslen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Arrangører er stolte og rørte efter mindearrangement

Hillerød - 15. oktober 2019

- Jeg er sindssygt rørt, taknemmelig og stolt.

Sådan lød det fra 29-årige Charlotte Dyberg Velløv efter gårsdagens stemningsfyldte lysceremoni på Posen.

Sammen med sin mand, 31-årige Stefan Bank Velløv, stod hun bag arrangementet i anledning af Den Internationale Mindedag for Spædbarnsdød.

- Jeg er meget beæret og rørt dybt indeni over fremmødet. Tårerne har været der, og man kan bare begynde at tælle poser. Det betyder, at der er nogle, der har brug for at være her, supplerede Stefan Bank Velløv.

Den 12. september sidste år fødte Charlotte datteren Olivia på Nordsjællands Hospital. Olivia overlevede ikke fødslen. Om natten blev der prikket hul på fosterhinden, og da var fostervandet mosegrønt. Samtidig begyndte hjertekurven at falde. Parret fik dog at vide, at alt nok skulle gå, og Charlotte fik lov til at hvile sig lidt. Men midt om natten begyndte hjertekurven igen at falde. En læge blev tilkaldt, og der blev gjort klar til akut kejsersnit. Charlotte skulle rygmarvsbedøves, men det mislykkedes, og hun blev i stedet lagt i fuld narkose. Da hun vågnede, måtte Stefan fortælle hende, at deres datter ikke havde overlevet.

Parret har siden klaget over personalet til Styrelsen for Patientklager, der har udtrykt kritik over for hospitalspersonalet, der ikke reagerede rettidigt på flere af de faresignaler, der opstod under fødslen.

Vil gerne bryde tabu

For Charlotte og Stefan har det været vigtigt at støtte op om den internationale mindedag.

- Det er enormt stort og meget smukt med alle de lys, der står og brænder. Sorgen bliver ikke mindre af, at man holder et arrangement. Den bliver ribbet op i, men det er også okay, fortalte Charlotte, der også gerne vil gøre op med det tabu, der er.

- Folk flygter i Netto og går en stor bue uden om os. Kort tid efter at vi oplevede det tabu ramme os, valgte jeg at skrive et langt brev på Facebook. Det handlede om, at vi har mistet et barn, og det gør ondt i forvejen, men det gør endnu mere ondt, at folk går en stor bue uden om os. Jeg fejler ikke noget, og det smitter ikke, så kom hellere og spørg mig, sagde Charlotte.

Og med tiden er det blevet nemmere for hende at tale om det, der er sket.

- Det bliver nemmere og nemmere at være i og fortælle historien. Det er ikke så slemt, som det har været, men jeg har stadig svært ved at komme på kirkegården, sluttede hun.