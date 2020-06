Borgmester Kirsten Jensen (S) og C4-direktør Erik Helmer er vildt begejstrede over nyheden om, at Fujifilm vil udvide deres medicinproduktion i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Armene i vejret over milliardinvestering

- Det er en fantastisk positiv nyhed for Hillerød, at Fujifilm nu investerer så mange penge i virksomheden her hos os. Det er i høj grad den slags investeringer, vi satser på. Jeg glæder mig på Fujifilms vegne, og er naturligvis meget begejstret, ikke mindst for de mange nye arbejdspladser, der følger med investeringen, siger borgmesteren, der også mener, det passer godt ind i Hillerøds udviklingsstrategi.

Nyheden om, at Fujifilm vil investere seks milliarder i virksomhedens biologiske medicinproduktion i Hillerød, og udsigten til 300 nye arbejdspladser hos virksomheden, er næsten ikke til at få armene ned over for borgmester Kirsten Jensen (S).

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her