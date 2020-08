Villaen på Helsingørsgade er opført i 1925 i "Bedre byggeskik"-stil. Men hvis man til gengæld får et flot byggeri i området er det i orden at rive den ned, mener Hillerød Kommunes arkitekturråd.

Artiklen: Arkitekturråd: Ok at rive villa ned

Arkitekturråd: Ok at rive villa ned

Der er masser af den slags villaer i Hillerød. Derfor kan villaen »Møllehøj« godt nedrives, hvis der til gengæld opføres en bygning, der løfter området, som i dag er præget af et trist erhvervsbyggeri og en parkeringsplads.

Sådan lyder det fra arkitekturråd og forvaltning, der har set på Bonavas ønske om at rive ejendommen ned som en del af selskabets udvikling af Tikanten på hjørnet af Københavnsvej og Helsingørsgade.

I Hillerød findes der 2553 bygninger, der er opført i »Bedre byggeskik«-perioden, og selv om det ikke er fastlagt, hvor mange, der har nyklassicistiske træk, vurderer forvaltningen, at der findes mange eksempler på byggestilen i Hillerød Kommune, eksempelvis en lang række på Holmegårdsvej og Slotsvænget ganske nær Tikanten.

Arkitekturudvalget skriver i et notat om byggeprojektet, at villaen på Helsingørgade 56 kan nedrives, hvis man generelt øger den arkitektoniske kvalitet af projektet, som skal være mindre end det oprindelige forslag.

Nordsjællands Museum ønsker at bygningen bevares, og den har da også en SAVE-værdi på 4, hvilet betyder, at det skal konkret vurderes, om bygningen kan rives ned. Det er både i selve bygningen, man har vurderet, at der er bevaringsværdier, men også i den helhed bygningen er en del af, nemlig villaområdet Møllevang, fremgår det af sagen.