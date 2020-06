Sådan ser den første visualisering af det byggeri, Bonava gerne vil have tilladelse til at opføre ved Tikanten, ud. Illustration: Bonava Foto: Anna T. Jensen

Arkitekter skal vurdere nyt etagebyggeri

Hillerød - 11. juni 2020 kl. 05:05 Af Anna Törnqvist Jensen

44 nye boliger i tre-fire etager med adresse på hjørnet af Københavnsvej og Helsingørsgade ved Tikanten. Det projekt har Bonava A/S søgt Hillerød Kommune om tilladelse til at opføre. I sidste uge skulle Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget tage stilling til ansøgningen, men politikerne vil have arkitekter med på råd, inden de træffer en beslutning. Dermed får kommunens nye arkitekturråd deres første opgave.

- Vi har besluttet, at vi venter med at anbefale det, fordi vi gerne vil starte med at sende det til behandling i det nye arkitekturråd. Vi synes, det er en rigtig principiel sag, som de får at arbejde med henover sommeren som deres første opgave, siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Det er ifølge Dan Riise byggeriets placering, der gør det til en principiel sag, som arkitekturrådet nu skal tage stilling til.

- Vi mener, det er et meget centralt hjørne i byen, som udgør en slags byport, når man kommer ind i Hillerød. Derfor vil vi gerne høre arkitekturrådets holdning, siger han.

Ifølge oplægget til Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalget, skal det planlagte byggeri være med et såkaldt »Københavnertag«, som er fladt på toppen. Dermed kan en stor del den øverste etage udnyttes, hvor idéen er at anlægge en stor tagterasse. Byggeriet skulle i højden også være afstemt med de øvrige bygninger i området, og det er planen at trappe ned fra fire til tre etager mod Helsingørsgade. Facaderne er tænkt i tegl med røde og brune nuancer, mens taget foreslås beklædt med sorte plader med karakter af skifer.

Intet af det bliver dog en realitet, før også byens borgere har fået lov at give deres besyv med.

- Vi vil vente med, om vi skal anbefale at gå videre med lokalplanen for projektet, til efter vi har holdt et borgermøde. Vi planlægger derfor et borgermøde i den sidste halvdel af august eller første halvdel af september, hvor der også bliver mulighed for at diskutere arkitekturrådets indstilling og holdning til sagen, siger Dan Riise, som lover, at politikerne derefter vil træffe en beslutning.

- Derefter vil vi genoptage sagen hurtigst muligt og anbefale, at man enten går videre med det eller lader være. Men vi er meget opmærksomme på, at det er et meget centralt sted, og derfor vil vi gerne høre, hvad folk mener om det, siger udvalgsformanden.