Arkæologerne arbejder hårdt på central plads: - Vi har kun den her chance

Museum Nordsjælland har indledt sit arkæologiske arbejde på Markedspladsen i Hillerød forud for opførelsen af et nyt hotel. Og det er fire måneder, der er godt givet ud, mener udgravningsleder

Efter Frederik den 2. grundlagde Frederiksborg Slot og mæskede sig til store middage med fisk, fugl, østers og hvad der ellers hørte sig til, "dumpede" man affaldet. Det gjorde man såmænd på Markedspladsen i Hillerød ved Slangerupgade, hvor arkæologisk arbejde lige nu bliver udført forud for et nyt hotel, der skal opføres.

Og det er til at få øje på de kongelige herskabsmiddage i jorden på Markedspladsen, selv flere hundrede år efter. Det fortæller Christina Seehusen, der er udgravningsleder på Markedspladsen og arkæolog hos Museum Nordsjælland.

"Vi har set masser af knogler fra fugle, østersskaller og muslinger," siger hun.

Mønter og porcelæn Udgravningsarbejdet gik i gang i begyndelsen af juni, og Christina Seehusen fortæller begejstret om fundene på hendes midlertidige arbejdsplads, der både tæller mønter fra 1600-tallet, eksklusivt importeret porcelæn fra Kina og et remspænde med kongekrone.

Der er også blevet fundet to yderst velbevarede træpæle, der ligeledes kan være flere hundrede år gamle.

"Pælene er sat i kanten af en meget dyb nedgravning, som er fyldt op med noget, der ligner tørv og formuldede plantedele. Jorden er fugtig og kompakt, og det har bevaret træpælene. Vi vil gerne finde ud af, om nedgravningen og pælene hører til salpeterværket, som blev opført i 1756 på området. Det kunne være et anlæg, en såkaldt 'putrefaktionskule', hvor man lagde gødning og komposterbare plantedele til forrådnelse, for at bruge det til salpeterfremstilling," forklarer Christina Seehusen og tilføjer, at det er ved hjælp af en såkaldt "dendroanalyse", at det kan lade sig gøre at slå fast, præcist hvornår træet er fra.

I gang med at datere Det kan for så vidt godt lade sig gøre, at pladsen både er en gammel mødding for slottet, har været brugt til opførelse af et salpeterværk, at der har været stutteri, og at brande, der har været i Hillerød i 1600-tallet har sat sig arkæologiske spor. Men lige nu er man i gang med at datere, hvad der hører til hvad, og præcist hvad man kan dokumentere. Der er altså stadig tale om, at det "ser ud til" at stamme fra slottet, når man finder formentlig dyrt importeret porcelæn fra Kina, som har det, der kunne være et royalt islæt.

Ligesom træet er glasset velbevaret. Om end det har "glaspest", som mange arkæologiske fund af glas har, er det stadig til at se den raffinerede emaljeteknik, der blandt andet er brugt til at male detaljerede fjer, og som Christina Seehusen da også afslører er et af hendes yndlingsfund. Indtil videre, naturligvis.

Vigtig historie Arbejdet, der har været i gang i en lille måned, forventes at være færdigt til udgangen af oktober. Men det er ingenlunde sikkert, da det også kommer til at være bestemt af, hvad man finder, og hvor lang tid dateringen tager. Men det kommer til at være det værd, mener Christina Seehusen:

"Det her er en mulighed for at blive klogere. Nogle gange kan arkæologiske fund være med til nuancere det, vi allerede vidste.

Vi har kun den her chance for at dokumentere den tidskapsel, der er her," siger hun midt fra den endevendte markedsplads, der altså allerede har budt på fund, der kan sige noget om forskellige århundreder.

Christina Seehusen nyder godt af den nysgerrighed, der også har været fra forbipasserende. Ingen har faktisk udtalt skepsis over for, at hotellet som følge af arkæologisk arbejde bliver senere færdigt.

"Hvis man bygger uden at undersøge først, går den viden, som er gemt i jorden, tabt for altid. Men folk har været søde og virket begejstrede, når de har henvendt sig til os," siger hun. Udover affald fra store middage på slottet har der også været hesteknogler, der formentlig relaterer sig til, at der har været stutteri på markedspladsen, der i tidernes morgen var en noget mere sumpet størrelse end i nyere tid, og knogler fra blandt andet kvæg, svin, får og hjorte. Sidstnævnte kan ligeledes relatere sig til slottet i form af jagt.

Langt mellem top og bund Men selvom herskabet har hygget sig på og omkring slottet, er der, når man betragter de brande, der har været i 1600-tallet, indikationer på, at Hillerød har været en fattig by. Der har altså været langt mellem top og bund for århundreder siden, og lærdommen herom, om salpeterværket og de mange brande, der kan være foregået ved Markedspladsen, mener Christina Seehusen udgør et stykke vigtig historie.

Hun er i gang med sin forklaring, idet hun samtidig pakker en skilling fra 1651 væk. De er blandt mange andre fund, hun viser frem til Hillerød Posten, før hun skal fortsætte sit arbejde.

Mønten er vist nok slået i Norge, bemærker hendes kollega, der fandt den med metaldetektor. Sådan en er han nemlig ganske habil til at benytte sig af, og han har ikke gjort det for sidste gang på Markedspladsen.

