Arkæologer drømmer om store fund på Markedspladsen

Museum Nordsjælland stikker snart spaden i jorden på den centrale plads i Hillerød, som måske er gammel mødding for Frederiksborg Slot

Hillerød - 03. februar 2021 kl. 05:36 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Har Markedspladsen været mødding for Frederiksborg Slot? Kan man finde spor helt tilbage fra Jern- alderen? Eller er der slet intet arkæologisk interessant at komme efter?

Det vil vise sig hen over de næste måneder, hvor arkæologer fra Museum Nordsjælland ser nærmere på Markedspladsen i centrum af Hillerød. Her skal der bygges hotel og boliger, og inden byggeriet går i gang, kigger arkæologerne nærmere på, om der skulle findes arkæologiske spor under overfladen på pladsen.

20 søgehuller Arkæologerne går i gang mandag 22. februar, fortæller Esben Aarsleff, som er afdelingschef på museet:

"Så har vi planlagt at grave 20 såkaldte søgehuller på pladsen, hvor vi kan se, om der er bevaret noget af arkæologisk interesse. Vi sætter en gravemaskine ind og får jordlagene gravet langsomt ned på 20 forskellige spots. Antallet af huller skal være tilpas dækkende, for at vi kan udtale os om, hvorvidt der kan være noget at finde".

Affald fra slottet Endnu ved ingen, om der gemmer sig noget som helst af interesse i dybet under Markedspladsen.

"Men der er mange efterretninger fra Markedspladsen, blandt andet om at det kan have været en møddingplads for slottet, og hvis der er affald fra slottet, kunne det være rigtig spændende at se, om der dukker bestik, porcelæn eller lignende op. Det kan også have fungeret som en losseplads for byen - og der er tråde, der kan trækkes til Salpeterværket, så måske kan vi finde et fundament for det. Men det er alt sammen kun på gætteplan," siger Esben Aarsleff.

Upræcise kort De historiske kort, der findes for Markedspladsen, er også temmelig upræcise, så det er svært at sige, om der har ligget nogle bygninger inden for området eller ej.

"Men der kan også ligge noget fra tidligere tider, for eksempel fra stenalderen eller jernalderen - man kan aldrig vide," siger han.

Esben Aarsleff regner med, at det tager en uges tid at få lavet de 20 søgehuller på pladsen, og finder arkæologerne ikke noget interessant - så er deres arbejde der slut.

"Hvis vi finder noget, så må vi forholde os til det, og så skal vi i gang med flere udgravninger. Vi kan have en masse formodninger og ideer nu, men om de kan bindes op på noget regulært, kan tiden kun vise. Så i slutningen af uge 8 er vi meget klogere," siger han.

Glæder sig På museet glæder de sig til at komme i gang med at afsløre, hvad Markedspladsen gemmer på:

"Det ville være super interessant, hvis der har været mødding - eller hvis vi finder noget helt tredje. Vi kan jo aldrig på forhånd sige, hvad der kan dukke op. Vi kan have mange drømme om, hvad der kan ligge, og hvis man finder noget, kan man blive helt høj af det. Så det er en super spændende opgave at afdække," siger han.

