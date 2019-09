Arena skaffer hovedsponsor i fem år

- Jeg er sindssyg glad. Det betyder, at nu kan jeg sætte endnu et flueben ved de ting, der skal til for at vi kan få en fornuftig drift i vores arena, siger direktøren, som for nyligt måtte til Hillerød Kommune med hatten i hånden for at få øget det årlige driftstilskud på grund den store ekstraregning på 26 millioner kroner for byggeriet af arenaen. Økonomiudvalget skal onsdag drøfte ønsket om et yderligere årligt tilskud på 350.000 kroner.