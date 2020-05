Arbejde med badesø er i gang: Forventes klar i juni

Vandglade Hillerødanere kan snart få stillet deres tørst efter et lokalt badested, når Teglgårdssøen i juni bliver til badesø med bro og sandstrand. Arbejdet er netop gået i gang og forventes at være færdigt i uge 25.

- De har været i fuld gang med projektering, og nu skal der beskæres et piletræ, ryddes enkelte træer, trækkes vod i søen efter cykler og flasker, så der ikke ligger ubehagelige ting, forklarer formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget Louise Colding.

Derudover er der bestilt en badebro, en toiletvogn, en redningskrans og et skilt, der viser, at hovedspring er forbudt.

Badebroen bliver 15 meter lang, 1,6 meter bred og kommer til at være en halv meter over vandoverfladen. Der kommer en aluminiumstrappe ned i vandet og en bænk for enden af broen.

Louise Colding fortæller, at der grundet corona ikke er planlagt nogen officiel indvielse, men hun glæder sig til at se de første hoppe i vandet.

- Det bliver dejligt. Vi er den eneste nordsjællandske kommune, der ikke har strand, så vi må lave vores egen. Det er en idé Tue Tortzen (Ø) er kommet med, og jeg har altid syntes, det var en god ide, for det er oplagt at have en badesø der. Før i tiden har der været et friluftsbad i nærheden. Det ved jeg, mange har savnet. Samtidig forpligter vi os også til at få ryddet op og renset badevandet, siger hun.