Aquarden rydder op efter Cheminova

Aquarden i Skævinge får seks millioner kroner til at udvikle teknologi, der kan rense efter store generationsforureninger.

21. oktober 2021

Aquarden i Skævinge får seks millioner kroner fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) til at finde en måde at rense vandet fra Cheminovas forurenede grund på Harboøre Tange. Forureningen kaldes en generationsforurening. Det samme gør den såkaldte Grindsted-forurening fra Grindstedværket. Her skal Aquarden også finde en måde at rense vandet på i deres udviklingsprojekt.

Aquarden har været omtalt for nylig her i avisen, fordi de har teknologi, der kan fjerne og destruere det meget omtalte og giftige fluorstof PFOS.

Aquarden har fået tildelt de seks millioner kroner til både at finde måder at rydde op efter generationsforureningerne og til at udvikle teknologi, der kan fjerne PFOS og andre giftige fluorstoffer fra rensningsanlæg i stor skala.

Helt præcis har Aquarden fået tildelt 5.959.535 kroner til et udviklingsprojekt, som i alt er budgetteret til 10.301.626 kroner, og som varer i to år.

Tore Svendsen, der er miljøingeniør, ph.d og daglig leder i Aquarden fortæller, og at der skal ansættes et par stykker i virksomheden til projektet. Det vil være kemiingeniører og miljøingeniører.

Forskellige forureninger Aquardens projekt går dels ud på at udvikle teknologi til at fjerne pesticiderne DMS og på at udvikle et rensningsanlæg til at rense op efter Grindsted-forureningen og efter forureningen ved Cheminova.

- Ved alle forureninger er der noget, der gør den forskellig fra andre. Vi laver et behandlingstog, som virker på det præcise vand, fortæller Tore Svendsen.

Aquarden sørger altså for, at de renser for de stoffer, som er i det specifikke vand ved den specifikke forurening.

Renser for PFOS Ud over de nævnte forurening, så skal Aquarden også udvikle et rensningsanlæg til vandet i Korsør, som er forurenet med PFOS fra Korsør Brandskole.

Når projektet er slut så er det målet at have en løsning på, hvordan man kan rense alt vandet fra rensningsanlæg i Danmark for PFOS og andre fluorstoffer, som der ikke bliver renset for i dag.

Det nye i forhold til, hvad Aquarden allerede kan, er at de skal finde løsninger på, hvordan man håndterer meget store vandmængder fra et vandværk, og så er det, at de skal finde løsninger til at rense for de store generationsforureninger.

Aquarden har tidligere været beskrevet har i avisen, fordi de har teknologi, der kan opsamle og senere destruere det giftige fluorstof PFOS, der har været brugt i brandslukningsskum indtil 2011, og som har været meget omtalt på grund af forurening på brandøvelsespladser. Særligt en forurening i Korsør, som har ført til forgiftning af medlemmer af et kogræsserlaug, har været omtalt. Også Hanebjerg Skyttecenter er forurenet med fluorstoffer, som under et betegnes som PFAS-stoffer, herunder det specifikke stof PFOS.

81 millioner uddelt Af en pressemeddelelse om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram fra Miljøstyrelsen fremgår det, at MUDP-projekterne, der har fået penge, understøtter den brede miljødagsorden, såsom rent vand, ren luft og sikker kemi, og også regeringens målsætninger inden for klima, natur og cirkulær økonomi. Midlerne kommer fra en bevilling på finansloven og fra Forskningsreserven, som bliver fordelt hvert år.

I alt er der bevilget cirka 81 millioner kroner til 37 nye MUDP-projekter. Aquarden Technologies ApS har fået tildelt det femte-største beløb af de 37 modtagere af støtte.