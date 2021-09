Se billedserie I dette anlæg destrueres PFAS-stofferne, herunder PFOS. Det sker ved høj varme og højt tryk. Til venstre daglig leder Tore Svendsen, til højre direktør Zhuoyan Cai. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Aquarden i Skævinge kan fjerne det giftige PFOS fra forurenet vand

PFAS-giftene, herunder PFOS, har fået opmærksomhed efter alvorlig forurening i Korsør. Aquarden i Skævinge kan som nogle af de få i verden fjerne giften.

23. september 2021

Aquarden i Skævinge fjerner gift fra vand i en ekstremt varm trykkoger, der genskaber de samme forhold som ved en undersøisk vulkan to en halv kilometer under havets overflade. Deres patenterede teknologi går ud på at skabe et tryk på 250 bar og varme giftigt vand op til 600 grader. Det smadrer molekylerne, så kun de oprindelige byggesten er tilbage, og dermed forsvinder giften.

PFAS-stoffer Der er over 5000 PFAS-stoffer. Stofferne er brandhæmmende og ud over at være blevet brugt i skum til brandslukning, så er stofferne også blevet sprøjtet på sofaer og møbler. De har været i tandtråd og i pizzabakker. Danmark forbød som det første land i verden PFAS-stofferne i emballage. Det skete for et år siden. Der er over 5000 PFAS-stoffer. Stofferne er brandhæmmende og ud over at være blevet brugt i skum til brandslukning, så er stofferne også blevet sprøjtet på sofaer og møbler. De har været i tandtråd og i pizzabakker. Danmark forbød som det første land i verden PFAS-stofferne i emballage. Det skete for et år siden. Teknologien har vist sig at være én af de eneste i verden, der kan destruere de giftige PFAS-stoffer. Der findes over 5000 PFAS-giftstoffer, og ét af dem er stoffet PFOS. PFOS har været brugt i brandslukningsskum og har ført til en alvorlig forurening fra Korsør Brandskole. Det har forgiftet medlemmer af Korsør Kogræsser og Naturplejeforening, der har haft køer gående på giftig jord.

Et anlæg fra Aquarden står nu i Korsør og renser overfladevandet fra brandskolen. Ud over trykkogeren skal der også anden teknologi til for, at rensningen kan fungere i praksis, og de renseanlæg laver Aquarden også.

Sådan renser de vandet for gift Aquarden renser vand med en form for »trykkoger«. Virksomheden bygger anlæggene og sælger dem. Et trykkoger-anlæg kan rense 200 kilo koncentreret PFAS-affald i timen, og det batter ikke meget, hvis der flyder 30 kubikmeter gennem for eksempel et vandværk.

Derfor opkoncentrerer firmaet først giften med små kugler, som kan lide PFAS og binder sig til PFAS. Kuglerne kaldes ionbytteresiner. Kuglerne køber Aquarden fra det amerikanske firma Purolite, som har udviklet dem.

Vandet i for eksempel et vandværk løber gennem tanke med PFAS-glade kugler og bliver på den måde renset. Herefter samles de små kugler ind, blendes med en smule vand og destrueres i trykkogeren.

En liter vand i trykkogeren kan indeholde gift fra 200 kubikmeter vand fra for eksempel et vandværk.

Det er, hvad opkoncentrering går ud på.

Den teknologi fungerer fint, når vandet er rent. Men hvis vandet indeholder alle mulige andre giftstoffer eller olirester, så sætter de andre stoffer sig på plastikkuglerne, så der er mindre plads til PFAS. Derfor laver Aquarden store anlæg, der renser vandet for alle de andre stoffer først, inden det løber gennem en tank med kugler, som til sidst fjerner PFAS-stofferne.

- Vi er gået fra at være en ren udviklingsvirksomhed til at omsætte for det dobbelte i 2020 i forhold til 2019, og vi kommer også til at fordoble omsætningen i 2021 i forhold 2020, siger Tore Svendsen, der er daglig leder.

Teknologien Teknologien i »vulkan-trykkogeren«, som Aquarden bruger til at ødelægge gift, blev opfundet i et EU-projekt. Aquarden købte patentet i 2005 og har siden arbejdet videre med den. Virksomheden kalder teknologien SuperCritical Water Oxidation (SCWO). Maskinen er lavet til at ødelægge alverdens giftige og farlige stoffer, og PFAS-giftene er blevet et stort forretningsområde, som udgør 80 procent. Teknologien i »vulkan-trykkogeren«, som Aquarden bruger til at ødelægge gift, blev opfundet i et EU-projekt. Aquarden købte patentet i 2005 og har siden arbejdet videre med den. Virksomheden kalder teknologien SuperCritical Water Oxidation (SCWO). Maskinen er lavet til at ødelægge alverdens giftige og farlige stoffer, og PFAS-giftene er blevet et stort forretningsområde, som udgør 80 procent. Antallet af medarbejdere er vokset med cirka 30 procent fra 2019 til i dag, hvor der er 20 medarbejdere.

Resultatet i 2020 var et underskud på 11,2 millioner kroner. Virksomheden er ejet af direktør Zhuoyan Cais holdingselskab, der har en egenkapital på 54 millioner kroner ifølge seneste regnskab.

Både Tore Svendsen og Zhuoyan Cai fortæller, at Aquarden nu begynder at tjene penge på tidligere års investeringer.

- Jeg er stolt over at arbejde sammen med det her hold, siger Zhuoyan Cai.

Forretningen har taget fart siden sagen om forurening i Korsør kom frem i slutningen af 2020.

Aquardens kunder Aquarden hjælper Korsør Brandskole og andre brandskoler i Danmark.

De arbejder sammen med Swedavia, som er ansvarlig for de svenske lufthavne.

- Det er skyrocketed, siger Zhuoyan Cai og trækker hånden i en linje skråt gennem luften. Aquarden sælger 8-10 store vandrensningsanlæg om året, fortæller Tore Svendsen.

Råd til USA's miljøstyrelse Aquarden har fået henvendelser fra miljøstyrelsen i USA, fra Norge, Sverige og Australien og har holdt masser af webinarer for hundredevis af forskere og rådgivere, fortæller direktøren. Skævingefirmaet har også rådgivet den danske Miljøstyrelse.

Daglig leder Tore Svendsen fortæller:

- Miljøstyrelsen ringede og spurgte ind til, hvad vi kan rense, fordi det nytter ikke, at man laver en grænseværdi, man ikke kan håndtere (i juni kom Miljøstyrelsen med nye grænseværdier for PFAS-stoffer, red.). Så der er sket utrolig meget i den periode, og det fortsætter bare. Der er en hel masse grunde, man skal screene, for at se, om de er forurenede, siger Tore Svendsen.

I løbet af de seneste tre et halvt år er PFAS blevet 80 procent af forretningen i Aquarden.

- Det kom fra Norge. Vi har længe arbejdet med at rense vand fra lodsepladser for tungmetaller og flere andre ting, og så begyndte flere og flere af dem at spørge, hvordan man renser for PFOS, forklarer Tore Svendsen.

Aquarden fik en vandprøve med PFOS fra en norsk lodseplads og kørte den gennem trykkogeren. Bagefter var der ikke længere PFOS i vandet.

- Så kunne vi godt se, »hov her har vi noget, der er helt unikt«. Hvis du slår op i litteraturen, så står der ikke noget, alle de andre gængse teknologier siger, at de ikke kan nedbryde PFOS, forklarer Tore Svendsen.

Mange kunder i Norden Aquardens maskine er lavet til at nedbryde ekstremt svære organiske stoffer. Det kan være pesticider eller farmaceutisk spildevand. Nu viste det sig, at den også kan nedbryde PFOS og alle de andre PFAS-stoffer. Grunden til, at der er PFAS i overfladevandet fra lodsepladser er, at stofferne er i affaldet og siver ud, når det regner.

Herefter kom der efterspørgsel fra brandskolerne i Sverige, fordi PFAS-stoffer har været i brandslukningsskum, fortæller Tore Svendsen.

- Vi blev kontaktet af en rådgiver, der arbejder med det svenske forsvar, som også sagde, at det var et problem (fordi de har lavet brandøvelser, red.). Det er to et halvt til tre år siden. Så rullede bolden, siger Tore Svendsen.