Bilisterne henstilles til at sætte farten ned til 20 km/t, når de passerer arbejdsområdet i rundkørslen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Appel fra vejfolk i rundkørsel: Sæt nu farten ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Appel fra vejfolk i rundkørsel: Sæt nu farten ned

Vejarbejdere oplever biler i højt fart forbi arbejdsområdet i rundkørslen på Herredsvejen.

Hillerød - 09. januar 2021 kl. 06:10 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Siden før jul har der været vejarbejde i rundkørslen på Herredsvejen, som er ved at blive bygget om, så trafikken får et bedre forløb gennem rundkørslen. Vejarbejdet gennemføres mens trafikken stadig kommer igennem rundkørslen, og det giver problemer, lyder det fra Peter Christophersen, som er formand for Zøllners sjak, der laver ombygningen af rundkørslen.

Folk kører nemlig alt for stærkt forbi vejarbejdet, på trods af skilte, hvor der står, man skal passe på folkene og sætte farten ned til 20 km/t.

- Det er speederen i bund, siger Peter Christophersen.

Zøllner har lagt mobile vejbump ud, og det har hjulpet lidt. Derudover har henvendelser til et par lokale transportvirksomheder, der har mange biler der kører forbi rundkørslen også hjulpet, fortæller formanden.

- Det havde en god effekt, for når de kører langsomt ind i vores arbejdsområde, er de biler der kommer efter også nødt til at sænke farten.

Forleden var han tæt på at bede bygherren, Hillerød Kommune, om at bede politiet rykke ud med fartkontrol i rundkørslen, men nu håber han, at vejbumpet, henvendelserne til transportfirmaerne og en appel til bilister i Hillerød om at tage hensyn, kan løse problemet.

Og det er vigtigt. Biler i høj fart forbi arbejdsområdet kan nemlig være meget farlige for vejarbejderne, som der i disse dage er seks af. Senere vil der være flere vejarbejdere i området.

- Problemet er, at vi har en masse afspærring, og det er forholdsvis let materiel, som er nemt at håndtere for os, for vi flytter jo ofte rundt på det. Hvis en bil rammer noget af afspærringen, kan den ryge henover asfalten i høj fart. Og hvis der står en mand der, så kan den knække lårbenet på ham, siger Peter Christophersen.

- Det er sådan set det værste. Vi går jo så tæt på trafikken, siger han.

Der er gjort meget for at undgå at skulle lukke rundkørslen mens vejarbejdet står på. Blandt andet er midterøerne fjernet midlertidigt for at skabe mere plads. Alligevel er vejbanen blevet meget smal.

- Der er ikke meget plads tilbage, men det kan sagtens lade sig gøre at komme forbi, hvis man altså sætter farten ned, siger han.

Vejarbejdet forventes at være færdigt 19. marts. Herefter vil rundkørslen være forbedret med ekstra kørespor på benene ud mod vest og øst. Tanken er, at bilister, som skal ud af rundkørslen til for eksempel Tulstrupvej, ikke standser trafikken, der skal videre rundt i rundkørslen. Desuden skal afmærkningerne opdateres, så trafikken nemmere kan flyde gennem rundkørslen, og kantstensforløbet ændres for at forbedre bilisternes placering, når de kører ind i rundkørslen.