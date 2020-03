Se billedserie Apoteker Troels Ingemann har tænkt kreativt i forretningen i Slotsgade for at mindske smitterisikoen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Apoteker skærmer medarbejdere bag plexiglas

Frederiksborg Apotek i Slotsgade har valgt at skærme sine medarbejdere med plexiglas for at mindske risikoen for coronasmitte.

Hillerød - 20. marts 2020

Mange butikker er i den seneste tid lukket ned for at mindske smitterisikoen for coronavirus. Men der er ikke noget, der tyder på, at apotekerne lukker lige foreløbigt. Og hos Frederiksborg Apotek på Slotsgade er der fuld gang i ekspeditioner og telefonopringninger. Men med butikkens relativt få kvadratmeter, har apoteker Troels Ingemann været nødt til at tænke kreativt for at mindske smitterisikoen. Her er apotekets ekspedienter nemlig kommet bag glas, og det har foreløbigt vist sig at være en rigtig god løsning, fortæller apotekeren.

- Plexiglaspladen virker rigtig godt, fordi vi fortsat kan tale med vores kunder. Det virker ikke så voldsomt, og så beskytter det både vores ansatte og vores kunder, siger han og fortsætter:

- Vi står overfor rigtig mange mennesker i løbet af en dag, og afstanden er ikke særlig stor, fordi vi fortsat ønsker at opretholde den nødvendige diskretion over for vores kunder. Så på den måde er det en virkelig god løsning. Folk har taget det rigtig pænt, og opfatter det som en stor beskyttelse siger han.

Det er ikke farligt Apotekets telefon har ringet nærmest ustandseligt den sidste uge, og mange giver udtryk for, at de er bange for at møde fysisk op i butikken. Men det skal de altså ikke være, fortæller Troels Ingemann.

- Folk er velkomne til at ringe, men det skal ikke være bange for at komme herned. Der står ekspedienter i hver anden kasse, og vi sørger for, at der aldrig er mere end syv kunder i butikken, og der er håndsprit ved indgangen og flere steder i butikken, siger han og fortsætter:

- Vi er meget opmærksomme på, at vores kunder ikke står for tæt, og kommer der syge i butikken, er vi ikke blege for at bede dem om at tage hjem. Og ligesådan, hvis der kommer en stor familie ind. Så beder vi dem om, at der kun kommer en fra familien ind i butikken. Så man kan roligt komme herned. Her er slet ikke så travlt, at vi ikke kan styre det, siger han.

"Vi står overfor rigtig mange mennesker i løbet af en dag, og afstanden er ikke særlig stor. Så på den måde er det en virkelig god løsning."



Troels Ingemann

Apoteker,

Frederiksborg Apotek Apoteker,Frederiksborg Apotek Butikken bringer også varer ud, men tilbuddet er primært for de svage og ældre.

- Vi har altid haft en chauffør, der kører faste ture til plejehjem og ældre. Men der har vi en naturlig kapacitetsgrænse, og det er altså ikke tiltænkt de, der ikke er i risikogruppen. Jeg kan godt forstå, at de, der ikke må bevæge sig ud, gør brug af det, men kan man tage bussen, så kan man også komme på apoteket, siger Troels Ingemann.

Handler om sund fornuft På de hylder, hvor der plejede at ligge mundbind, håndsprit og termometre, har der været tomt i dagevis, og kommer der nye forsyninger, forsvinder de hurtigt igen. Men ellers er der ikke udsigt til, at apoteket løber tør for varer.

- I begyndelsen var der en tendens til, at vores kunder købte stort ind. Men nu ved de godt, at de stadig kan få deres medicin. Der er ikke udsigt til, at der er medicinmangel, siger Troels Ingemann.

Til gengæld har myndighederne sat begrænsninger på, hvor meget apotekernes kunder må købe ad gangen.

- Der gælder i princippet de samme regler for vatrondeller, som der gør for Panodiler. På de varer, hvor man før kunne købe mange ad gangen, har myndighederne nu sagt, at man kun må købe én pakke ad gangen. Det er klart, at hvis det drejer sig om en stor familie, hvor flere har smerter, så får de to pakker. Der er vi ikke så firkantede. Det handler jo simpelthen bare om ganske almindelig sund fornuft, siger han og fortæller, at der i den kommende tid også vil komme klistermærker på gulvet, der opfordrer til at holde afstand. Selvom smittefaren for coronavirus har mange negative konsekvenser, glæder Troels Ingemann sig over det sammenhold, som virussen har bragt med sig.

- Jeg har været i branchen i 40 år, og jeg har virkelig aldrig oplevet noget lignende. Jeg synes, uanset om vi taler politisk, i fagorganisationer, blandt mit personale, blandt vores kunder, eller blandt danskerne generelt, så oplever jeg, at vi er på samme side af bordet. Vi har noget, der skal køre, og vi hjælper hinanden, når vi kan. Der står vi sammen, og det er ret fantastisk at opleve, siger han.

Apoteket har fortsat åbent hver dag fra klokken 8 til klokken 21.

