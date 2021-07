Ny kommuneplan lægger op til at stille krav til bygherrer om at etablere flere p-pladser ved nye byggerier. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: Antallet af p-pladser til nybyggeri skal til debat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Antallet af p-pladser til nybyggeri skal til debat

Med den nye kommuneplan er der lagt op til, at nye byggerier skal have flere p-pladser tilknyttet

Hillerød - 11. juli 2021 kl. 05:29 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Skal der, eller skal der ikke, etableres flere parkeringspladser, når der bygges nye boliger i Hillerøds centrum?

Læs også: Ny plan stopper Hillerøds vilde vækst

Det lader der ikke til at være politisk enighed om.

For i den nye Kommuneplan 2021, som er i høring hos borgerne netop nu, bliver der lagt op til, at der fremover skal etableres cirka 50 procent flere parkeringspladser per boligkvadratmeter i stationsnære kerneområder i Hillerød og den nye bydel Favrholm.

Dette skyldes, at der ved mange nybyggerier - for eksempel omkring Campus på Carlsbergvej - er kamp om p-pladserne - og politisk er der et ønske om i højere grad at sikre en balance mellem, at der bygges et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til boligområdernes beboere, men uden at bygge flere parkeringspladser end der er behov for.

Forvaltningen har derfor været i gang med at analysere parkeringsnormen for boliger - og har været ude om natten og tælle op, hvor mange biler der er parkeret i de forskellige områder.

Forvaltningen foreslår, at p-normen opjusteres, så der ved nye etagebyggerier skal etableres en p-plads per 100 kvadratmeter boligareal. Ved butikker skal der være to p-pladser per 100 kvadratmeter salgsareal i det, der kaldes de "stationsnære kerneområder".

Desuden foreslår forvaltningen, at beregningsmetoden ændres til at være afhængig af boligkvadratmeter i stedet for antal boliger, da analysen har vist, at der er en klar sammenhæng mellem boligstørrelser og parkeringsbehov.

Radikale er bekymrede Men da spørgsmålet om at sende kommuneplanen i høring forleden var til debat i byrådet, var der delte meninger om parkeringsnormen.

Radikale Venstres Christina Thorholm meldte for eksempel ud, at partiet er spændt på at høre borgernes input til netop dette emne:

"Vi er bekymrede over, at nogle partier gerne vil have hævet parkeringsnormen yderligere i forhold til at skabe et øget antal p-pladser i bymidten. Vi har fået flere analyser, der viser, at der er den nødvendige kapacitet, og vi lægger vægt på at få skabt et godt, nyt bymiljø frem for flere p-pladser. Vi lægger vægt på den høring, der kommer, og da det er et forslag, glæder vi os til at høre borgerne og tilpasse vores plan de eventuelle bemærkninger, der kommer," sagde hun.

Vage sætninger Også SF meldte sig på banen med kritik af en højere parkeringsnorm ved nybyggerier:

"Vi synes, der er nogle vage sætninger i den kamp om pladsen, som bliver beskrevet, mellem p-pladser, byfortætning og grønne rum. Der er de tre formål, som vi kan bruge bymidten til, og vi synes nok, der er rigeligt med byggeri, og vi har ikke brug for flere p-pladser. Vi havde gerne set de grønne byrum og bynaturen opprioriteret, for der er ikke plads til det hele. Vi skal ikke have flere biler ind i bymidten, medmindre de kommer ind i p-huse og p-kældre. Derfor siger vi nej en til større p-norm," sagde Peter Langer.

Ny p-plads nødvendig Tue Tortzen fra Enhedslisten påpegede, at det vigtigste er at bygge boliger, der er tæt på offentlig transport, så folk ikke behøver at have en bil. Han mente, det er en myte, at alle grønne områder i bymidten er blevet bebygget:

"Men det er klart, at vi også skal finde plads til liv, planter og grønne områder i bymidten. Og med hensyn til parkering, så er vi nødt til at have en stor p-plads i den anden ende af byen end Teglgårdssøen, så alle med almindelig førlighed kan sætte bilen der. Det gælder både dem, der arbejder i butikkerne, så der er plads til kunderne, og alle os andre, der skal ind i byen på ærinder. For vi kan ikke blive ved med at have plads til alle de biler. Der vil blive ved med at være p-problemer, så jo nemmere det er at komme af med bilen og gå det sidste stykke, jo flere vil gøre det. Det er den planmæssige mulighed for at få bilerne ud af byen, sådan som vi helst vil alle sammen - bortset fra vores egen," sagde han.

Ifølge forslaget til en ny parkeringsnorm vil parkeringskravet til boliger, som ligger stationsnært, stige med 50 procent, mens kravet for butikker stiger til det tredobbelte.

Der er samtidig forslag om at stille krav om flere cykelparkeringspladser end tidligere.

Kommuneplanforslaget er i høring frem til 10. september.

relaterede artikler

Borgmester: Derfor er Hammersholt Enge ude 22. maj 2021 kl. 07:57

Hammersholt Enge kommer ikke med i den næste kommuneplan 21. maj 2021 kl. 14:08

14 etagers højhus skal skyde op på bar mark 20. maj 2021 kl. 05:36