Antallet af indbrud er halveret i Hillerød

Corona-pandemien har gjort livet hårdt for mange af os, og heller ikke indbrudstyvene har - heldigvis - haft det for let. Vi har nemlig været meget mere hjemme, hvilket har givet indbrudstyvene svære vilkår.

Lukkede grænser

De laveste antal anmeldte indbrud er registreret i april, maj og juni, hvor mange borgere arbejdede hjemme på grund af Covid-19-situationen. Og selvom tallene for de øvrige måneder er højere end forårsmånederne, ligger de alligevel for de fleste måneders vedkommende mærkbart under tallene for samme måneder sidste år.