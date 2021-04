Se billedserie Annelise Nielsen fylder snart 75 år og vil derfor give stafetten som frivillig leder for Røde Kors' genbrugsbutik i Hillerød videre. Foto: Ruben Holmgreen Falk/Røde Kors

Send til din ven. X Artiklen: Annelise stopper efter 10 år som frivillig butiksleder: - Det har været meget givende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Annelise stopper efter 10 år som frivillig butiksleder: - Det har været meget givende

Røde Kors' genbrugsbutik i Slotsgade søger ny, frivillig leder, da Annelise Nielsen stopper efter flere år på posten

Hillerød - 11. april 2021 kl. 06:19 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Efter adskillige år som frivillig butiksleder for Røde Kors' genbrugsbutik i Slotsgade giver Annelise Nielsen nu stafetten videre.

Hun begyndte som frivillig i genbrugsbutikken for 14 år siden, og efter fire år blev hun butiksleder. De første to år delte hun opgaven med en anden, og de seneste otte år har hun så stået i front for de 60-65 frivillige i butikken alene.

Årsagen til, at hun stopper, er, at Annelise Nielsen fylder 75 år i starten af maj, og hun har hele tiden ment, at så var det tid til at stoppe.

"Den beslutning tog jeg for længe siden. Jeg har hele tiden tænkt, at jeg ville stoppe, mens jeg har det godt med det, fremfor at jeg pludselig er blevet for gammel til at følge med. Nu synes jeg, der skal nye og yngre kræfter til," siger hun til Hillerød Posten.

Ikke i tvivl I de første fire år som frivillig tog hun altså sin ugentlige vagt i butikken, hvor hun sorterede og klargjorde alt det tøj, folk afleverer, satte det til salg i butikken og betjente de mange kunder. Efter fire år søgte Røde Kors efter en frivillig leder, som skulle drive butikken, og her var Annelise Nielsen ikke i tvivl om, at det var en opgave, hun gerne ville påtage sig.

Hun havde et langt arbejdsliv bag sig som key account manager i et pensionsselskab og havde ledererfaring derfra, så hun var klar til at påtage sig arbejdet med at lede de mange frivillige - og det er en beslutning, hun ikke har fortrudt på noget tidspunkt siden, fortæller hun.

"Det har været meget positivt og meget givende. Og for mig er det vigtigt, at de frivillige har det godt og fungerer godt sammen socialt," siger hun.

Kukkelure på kontoret Jobbet som butiksleder består af en blanding af praktisk arbejde og kontorarbejde, og Annelise Nielsen er ikke bange for at tage fat på begge dele. Kontorarbejde som regnskaber og vagtplaner laver hun derhjemme, for når hun er i butikken, gider hun ikke sidde og kukkelure på et kontor, siger hun - nej, hun elsker at være ude blandt de frivillige og kunderne. Det giver hende energi at samarbejde med andre mennesker om noget værdifuldt, fortæller hun.

Annelise Nielsen kører også ugentligt ud med butikkens varevogn for at hente genbrugsvarer, og når det er svært at få vagtlisten til at hænge sammen, tager hun gerne en ekstra tørn i butikken og hjælper til med salget.

Annelise Nielsen var i 2017 med til at markere Røde Kors-butikkens 25 års jubilæum. Dengang havde butikken - altså i de første 25 år - haft en omsætning på 26 millioner kroner, og når alle udgifter blev trukket fra, gav det mere end 13 millioner kroner til Røde Kors' hjælpearbejde. Og det at støtte velgørende formål, både internationalt og lokalt, er også vigtigt for Annelise Nielsen:

"Det er vigtigt for mig, hvad pengene går til - hvis jeg ikke kunne se meningen med det, ville jeg jo ikke være der. Arbejdet gør virkelig en forskel," siger hun.

Butikkens overskud går både til venskabsprojekter i Libanon, Malawi, Ukraine og Belarus. Samtidig støtter butikken tre sundhedsklinikker i Danmark, og hillerødbutikkens overskud sender hvert år 10 børn fra Børnehuset Buen på børnelejr. Annelise Nielsen glæder sig også over, at butikken hvert år til jul uddeler julehjælp til mange familier i Hillerød, der har svært ved at klare udgifterne til julen.

Søger ny butiksleder Røde Kors i Hillerød søger nu en ny, frivillig butiksleder - og Annelise Nielsen fortæller gerne mere om opgaven.

Man kan henvende sig i butikken i Slotsgade for mere information eller sende en mail til rubfal@rodekors.dk og høre mere.

relaterede artikler

Over 95.000 kroner indsamlet til Røde Kors i Hillerød 05. oktober 2020 kl. 15:08

Julelejr tager hånd om udsatte unge i en svær tid 29. december 2019 kl. 18:52

Fyrværkeri smidt i Røde Kors-container 23. december 2019 kl. 10:32