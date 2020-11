Anne lægger saksen efter 44 år

"Jeg har haft to diskusprolapser, og min krop er simpelthen slidt op af at stå op så mange år som frisør," fortæller Anne Lyng Madsen.

I 1981 slog de to unge frisører til, da frisørmester Steen Nagbøl ville sælge salonen. Det var dog mere eller mindre med armen vredet rundt, at de sagde ja.

"Han ville ikke have salonen mere og havde besluttet sig for, at den skulle Tina og jeg købe sammen. Det var ikke noget, vi havde talt om forinden. Han sagde, at vi bare skulle gå ned i banken og få en kassekredit på 25.000 kroner. Det var ikke så svært at låne penge dengang til at starte forretning," husker hun.