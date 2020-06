Når Annaborg genåbner kan 65 forskellige billedkunstneres værker opleves. Her er det et værk af Bodil Høyer. Pressefoto

Annaborg åbner med 65 kunstnere

Fra torsdag den 18. juni kan man møde værker af 65 professionelle billedkunstnere, der alle er medlem af BKF. For at blive medlem af BKF, Billedkunstnernes forbund, skal man have en anerkendt billedkunstnerisk uddannelse med afgang fra et af de 3 danske kunstakademier eller en tilsvarende relevant uddannelse og udstillingsvirksomhed.