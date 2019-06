Anna Libak var 145 stemmer fra at blive ny Venstre-kvinde i Folketinget. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Anna Libak blev slået på stregen

Hillerød - 06. juni 2019 kl. 17:55 Af Niels Idskov 145 stemmer. Med så lille et forspring blev det Claus Hjort Frederiksen og ikke Anna Libak, der snuppede Venstres tredje mandat i No Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anna Libak fik hele 6.260 stemmer, men det rakte ikke. Hillerød-kredsens kandidat var ærgerlig, men fattet:

- Det er ingen skam at tabe, når man har gjort sit bedste - og slet ikke, når man - som førstegangs-kandidat - taber til to ministre samt en kandidat med masser af erfaring fra byråd og folketing. De fortjener alle tre at komme ind, men derfor er jeg da stadig ærgerlig over ikke at komme i Folketinget, siger Anna Libak.

I et par timer på valgaftenen troede hun ellers, at hun var inde i varmen så at sige. Venstres markante fremgang med ni mandater kunne vel ikke undgå at smitte af på Nordsjælland, der betragtes som ægte Venstre-land?

Men svaret er, at de ekstra mandater - efter reglerne - blev spredt på andre kredse, og så gik de tre Nordsjællands-mandater til Sophie Løhde, Hans Andersen og Claus Hjort Frederiksen.

Men torsdag formiddag var der mange andre, der troede, at Libak med sine mange stemmer var helt sikker på en plads i Venstres nye folketingsgruppe.

- Jeg modtog masser af lykønskninger i løbet af formiddagen, som om at det var en kendsgerning, at jeg var blevet valgt ind, og der måtte jeg jo melde tilbage, at det var et nummer for tidligt. I øvrigt var det kun på valgaftenen, at jeg troede på chancen, understreger hun.

- Jeg er tilfreds med min valgkamp, men det har også været hårdt. Jeg har som journalist ikke været vant til sådan at »forstyrre« folk. Det har været lidt grænseoverskridende for en som mig, der professionelt været vant til rollen som iagttager og kommentator, uddyber Anna Libak - som altså også for første gang deltog aktivt i en valgkamp.

Det er formentlig også sidste gang - med mindre der udskrives valg til Folketinget igen indenfor det kommende halve eller hele år.

- Jeg er fyldt 50 år, og om fire år er jeg 54 år, og så er jeg nok for gammel til Folketinget. Så skal der måske yngre folk til. Nu er jeg suppleant til Folketinget for Venstre i Hillerød, men ellers vender jeg tilbage til mit gammelkendte liv med at skrive bøger og artikler, fortæller den tidligere redaktør på både Weekendavisen og Berlingske Tidende.