Se billedserie Økonomiudvalget besluttede at sende 14 ekstra millioner i omløb, hovedsageligt i Favrholm, efter kommunernes anlægsloft er blevet fjernetGrafik: Hillerød Kommune

Anlægsprojekter fremrykkes i ny bydel

Hillerød - 28. april 2020 kl. 09:48 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver i alt 110 millioner kroner, som Hillerød Kommune vil bruge i 2020 på anlægsopgaver. Det sker ved at fremrykke og igangsætte en masse anlægsprojekter, som avisen også beskrev det forud for Økonomiudvalgets møde.

På mødet gik politikerne dog endnu længere end forvaltningens indstilling og valgte også at fremrykke yderligere 14 millioner i anlægsmidler fra næste års budget til 2020.

Udvalget besluttede at medtage et projekt om ombygning af Myretuen for en million kroner samt afledt drift, og så skal der hurtigere gang i projekter i Favrholm for i alt 13 millioner.

Det er fordelt på yderligere 7,87 millioner kroner til Favrholm Station (inklusiv golfbanen), 1,4 millioner kroner til Smørkildefingeren samt 3,75 millioner kroner til stier i Favrholm. Det fremgår af et referat.

Baggrunden er aftalen med BaneDanmark og Region Hovedstaden om, at golfbanen kan etableres i år og nå at sætte sig og være klar til brug, når sporarbejder går i gang.

For beløbene til stierne skal der etableres erstatningsnatur i god tid før anlægsarbejder kan igangsættes.

Beløbet for Smørkildefingeren skyldes en genberegning af behovet i 2020.

Jesper Følbæk Nielsen, der er formand for C4 Foreningen glæder sig over, at kommunen udnytter det fjernede anlægsloft.

- Det er positivt hele vejen rundt. Det holder hånden under en branche i hvert fald i en periode. Kommunen har jo god økonomi, men har været begrænset af anlægsloftet, der nok altid har været en torn i øjet på Hillerød Kommune, siger han.

Det er projekter, der kan realiseres hurtigst muligt, så der bliver holdt gang i økonomien, og så er det byggerier og arbejder af en størrelse, hvor mange lokale firmaer kan byde ind.

- Tit er det de store virksomheder, der får aftalerne, men her er der også plads til de lokale. Det er en fin blanding af det hele, siger Jesper Følbæk Nielsen.

Han mener, det er en fornuftig linje, at der bliver sat gang i de anlægsinvesteringer, der er nødvendige.

- Det skulle laves under alle omstændigheder, og så bliver man heller ikke ramt af anlægsloftet senere hen.

Et andet element i den kommunale hjælp til pressede virksomheder under coronakrisen består i, at Økonomiudvalget i Hillerød besluttede at udskyde anden rate af dækningsafgiften, som lokale virksomheder skulle betale.

Dermed kan de beholde samlet 19-20 millioner kroner, der i stedet skal betales i 2021.

Udvalgets beslutninger skal stemmes igennem på et byrådsmøde i denne uge, før de er endelige.