Der bliver bygget massivt i Hillerød i disse år, og derfor er der også taget spadestik til en stor ny institution på Roskildevej. Men der er behov for endnu mere kapacitet på børne- og skoleområdet.Foto: Jan Stephan

Anlægsbudget under massivt pres: Flere projekter må udskydes

Hillerød - 26. august 2021 kl. 04:57 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Allerede inden budgetforhandlingerne er kommet i gang, står det klart, at der skal prioriteres hårdt mellem de mange anlægsprojekter, der allerede er planlagt, og de nye, som skal sættes i gang til næste år.

Ifølge kommuneaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen tillader anlægsloftet, at Hillerød kommune i 2022 bygger og anlægger for 176 millioner kroner. Det er færre penge end i 2020. Problemet er, at der allerede er planlagt anlægsopgaver for 232 millioner kroner til næste år som en del af budget 2021-24.

Det handler blandt andet om udbygningen af Favrholm, hvor der er afsat knap 50 millioner kroner i 2022. Derudover er der udgifter til blandt andet Skævinge Kultur, Idræts- og feriehus, en helhedsplan for Frederiksborg Byskole, rensning af PCB og skimmelsvamp på Grønnevang Skoles afdeling på Jespervej og knap 30 millioner kroner til daginstitutioner.

Projekter skal flyttes

Der skal altså flyttes opgaver for 56 millioner kroner fra 2022 til senere år for at undgå at sprænge anlægsloftet. Derudover kommer anlægsønsker for 113 millioner kroner, som politikerne ønsker, der bliver fundet penge til ved de kommende budgetforhandlinger. Og også her bliver det svært ikke at tage nogle af ønskerne med. Det gælder blandt andet penge til at løse problemerne med manglende plads på skolerne i det vestlige Hillerød og i daginstitutioner.

- Vi har en kæmpe opgave med at lave en anden rækkefølge i, hvornår nogle anlæg skal ske for at overholde anlægsloftet. Vi synes, det er utaknemmeligt på to måder, mindst. Det ene er, at det ikke tilgodeser, at vi er en udviklingskommune. Der er en form for gud med bind for øjenene, der har besluttet en kommunes anlægsloft. Uanset om det er en kommune, som folk flytter fra eller til. Det andet problem er, som alle ved, at der kan ske overskridelser i tidsplanen, så vi kommer også i regnskaber til at flytte anlægspenge. Derfor, synes vi, at det fra oven bliver styret meget ud fra et excelark, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Byrødder er bekymrede

På gårsdagens byrådsmøde nævnte alle partierne anlægsudfordringerne, da politikerne kom med deres bemærkninger til budgetforslaget.

- Der er uløste opgaver, som byrådet skal tage på os: Kapacitetsudfordringer på skolerne i vest og en planlagt sundhedscenterudvidelse, som ser ud til at blive meget dyrere end de penge, vi allerede har sat af. Det bliver også mere og mere tydeligt, at vi skal finde reele og langsigtede løsninger på fremkommelighed på veje og mulighed for at parkere sin bil bynært. Grundlæggende skal vi løse de største af de problemer, inden vi sætter nye skibe i søen, sagde Venstres Klaus Markussen.

Peter Langer (SF) kaldte opgaven med at få anlægsbudgettet til at gå op for »en gyser«.

- Pengene er brugt på forhånd, men alligevel har vi opgaver foran os. Hvordan skal vi finde de penge? Vi har ingen anelse om det, men vi må se på det sammen med direktionen.

Også Tue Tortzen (Enhedslisten) kaldte opgaven for vaskelig. Alligevel nævnte han flere cykelstisprojekter, som han mente, der skulle findes penge til på budgettet.

Radikale Venstre mente, at man bør se på muligheden for at indgå samarbejde med private.

- Vi har i forvejen gang i meget byggeri og har næsten nået loftet. Skal vi lave noget byggeri i samarbejde med private i partnerskaber?, sagde Christina Thorholm.

Giv udbygning en timeout

De toner kunne Morten Bille (Nye Borgerlige) godt lide.

Han mente ligesom flere andre, at der måske var behov for at bremse lidt at udbygningen af Hillerød.

- Jeg er bekymret for den massive udbygning. 10.000 nye borgere koster rigtig mange penge. På den længere bane kommer pengene hjem, men man kan ikke cykle eller køre rundt på vejene uden at falde i et hul. Vi er der, hvor vi virkelig skal overveje, om den massive udbygning skal stoppe. Måske en timeout, sagde Morten Bille.

Samme melding kom fra De Konservative:

- Jeg er bekymret for, at udviklingen er løbet både fra byrådet og forvaltningen. Vi bør sætte tempoet ned, så der er midler til både veje og boliger, sagde Nikolaj Frederiksen.

Bille og Frederiksen fik opbakning fra Lars Ole Skovgaard Larsen (DF), der også mente, at man bør tage det lidt mere roligt.

- Byudvikling giver på sigt en bedre økonomi, men lige nu afskedkommer den kraftige udfordringer. Vi bør speede lidt ned. Vi har i Hillerød Byråd tidligere været ekstremt hurtige til nye projekter, men det kniber gevaltigt med vedligholdelsen. Vi er simpelthen nødt til at kige på vedligeholdelse både på veje og bygninger, for det er ligesom cornasmitte. Det stiger ekplosivt, hvis man ikke sætter ind, sagde Lars Ole Skovgaard Larsen.