Anklager: Drabstiltalt skal forbydes ophold

Hillerød - 24. juni 2021 kl. 09:05 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

En 42-årig mand, der er medlem af Bandidos, er nu blevet tiltalt for drabet på den 39-årige Cem Kaplan i Hillerød den 2. januar 2021.

Udover at dømme den tiltalte for drab og drabsforsøg vil senioranklager Martin Stassen fra Nordsjællands Politi have retten til at nedlægge et forbud, så det bliver forbudt for den 42-årige at opholde sig på forskellige adresser, hele Hillerød Kommune eller begrænset til Bandidos' klubhus på Industrivænget.

Den tiltalte kommer ikke fra Hillerød og bor heller ikke i kommunen.

Politikommissær og leder af Afdelingen for Organiseret Kriminalitet, Henrik Gunst, har tidligere udtalt til Frederiksborg Amts Avis, at det var tilfældigt, at skyderiet fandt sted i Hillerød på den øde og vintermørke Rønbjerg Allé ved 19-tiden om aftenen.

Martin Stassen vil ikke udtale sig i detaljer, inden retssagen går i gang til efteråret, men om forbuddet siger han:

- Vi følger loven og skal prøve et forbud af i så alvorlige sager som denne.

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, blev Cem Kaplan og tre andre medlemmer af banden NNV lokket i baghold om aftenen på Rønbjerg Allé under påskud af at skulle ordne et mellemværende med medlemmer af Bandodis.

Ifølge Ekstra Bladet handlede striden om et ur til en værdi af cirka 30.000 kroner.

Cem Kaplan blev ifølge anklageskriftet dræbt, da han blev ramt af ét skud, der ramte ham i siden af ryggen, gik igennem højre lunge, legemspulsåren og venstre lunge.

En 21-årig mand, der også sad i bilen, og som ifølge Ekstra Bladet er krigsminister i NNV, blev ramt af to skud.

Hans højre klappede delvist sammen, og det andet projektil måtte opereres ud. Han var i livsfare men overlevede efter operationen.

Ifølge anklagemyndigheden forsøgte den 42-årige mand også at ramme de to andre, der sad i bilen, men de blev ikke ramt af skudene.

Den 42-årige har tidligere delvist erkendt sigtelsen om drab og drabsforsøg.

I grundlovsforhøret i midten af januar nægtede han dog at have deltaget i planlægningen af skudepisoden, ligesom han fastholdte, at han handlede alene.

Senioranklager Martin Stassen tager i anklageskriftet forbehold for at rejse yderligere tiltale i sagen.

Efter flere dages massiv efterforskning efter drabet blev den 42-årige anholdt den 14. januar i en bil i et industrikvarter i Svinninge ved Holbæk. På sig havde han en serbisk pistol af mærket Crvena Zastava.

På aftenen for drabet var der ifølge anklageskriftet ikke under 11 skarpe patroner i magasinet.

Ved anholdelsen var der fire patroner i magasinet. Derudover fandt politiet to skarpe patroner i en pose og en Smith & Wesson-revolver med fire skarpe patroner og to afskudte patroner i tromlen. Der er afsat fem retsdage til sagen, som et nævningeting skal tage stilling til. Sagen kommer for Retten i Hillerød den 17., 21., 22., 23., 28. september samt den 5. oktober.

