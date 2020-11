Anklage: Søren Støvring blev ofret i politisk spil

Tue Tortzen (EL), der er medlem af byrådet og bestyrelsen i Hillerød Forsyning, er med egne ord blevet forsøgt truet til tavshed. Alligevel tager han bladet fra munden og fortæller om, hvad der skete på det bestyrelsesmøde torsdag, hvor et flertal i bestyrelsen besluttede at fyre administrerende direktør Søren Støvring. Han er nemlig lodret uenig i beslutningen og stemte som det eneste politisk valgte medlem af bestyrelsen imod beslutningen. Han mener, der er gået for meget politik i sagen, og at Søren Støvring er blevet ofret på den konto.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her