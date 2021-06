Se billedserie Den store køkkenkniv blev fundet i en flaskecontainer. Foto: presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Anholdt midt i boligområde: Dette gik forud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anholdt midt i boligområde: Dette gik forud

Dramatiske scener i Østervang tirsdag, da en kvinde blev knivstukket. Hendes eksmand er nu sigtet for vold.

Hillerød - 23. juni 2021 kl. 16:56 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Et opgør mellem to tidligere ægtefæller gik ikke stille for sig tirsdag aften, men endte dramatisk med en anholdelse midt i Østervang. Og onsdag blev en 38-årig mand så varetægtsfængslet i to uger, sigtet for at have stukket sin ekskone i benet med en stor køkkenkniv. Han blev også sigtet for dødstrusler mod ekskonen, en 39-årige kvinde.

Læs også: Mand snittede kvinde med en kniv

Ved et grundlovsforhør i Retten i Hillerød nægtede den 38-årige mand sig skyldig.

Han fortalte, at han havde været alene hjemme i sin lejlighed i boligområdet, da ekskonen pludselig dukkede op og ville skændes.

- Jeg sagde nej, jeg vil ikke skændes, og gik ud på altanen. Men det endte med at vi begyndte at snakke, og så gik hun ud i køkkenet og hentede køkkenkniven, forklarede den 38-årige mand.

Kniven, som havde et blad på 30 centimeter, lå fremme i køkkenet, fordi den 38-årige havde været i gang med at lave mad.

- Hun snittede mig i halsen, jeg prøvede at stoppe det og få fat i kniven, vi endte på gulvet, og hun fik stikket, sagde den 38-årige, som sad i retten med et stort, hvidt plaster i nakken.

Anklageren begyndte at læse op af den 39-årige kvindes forklaring om, hvad der skete i lejligheden i Østervang, hvor hun blandt andet forklarede, at det var den 38-årige mand, der hentede kniven.

- Det passer ikke. Hun lyver. Jeg vil også gerne melde hende, for hun stak mig, afbrød den 38-årige anklagerens oplæsning.

Den 38-årige mand nægtede også at have truet kvinden:

- Jeg vil ikke slå hende ihjel, jeg elsker hende, sagde han.

Skar sig selv i halsen Senere i grundlovsforhøret fremlagde anklageren den 39-årige kvindes forklaring, som var ganske anderledes end den sigtedes forklaring.

De 39-årige kvinde forklarede til politiet, at hun var taget hen til den 38-åriges lejlighed for at pakke nogle ting til deres fælles datter. Den 38-årige lukkede hende ind, men han var sur, formentligt over, at hun havde fået en ny kæreste efter deres skilsmisse.

Snart begyndte de at skændes, og med den 39-åriges ord havde den 38-årige sagt, at hun var hans, og at hun ikke skulle være sammen med den nye kæreste. Herefter hentede han køkkenkniven og sagde »Det er din død eller min«, og han pressede knivspidsen mod hendes mave.

Kvinden forklarede videre, at han sagde undskyld og skar sig selv overfladisk i halsen med kniven. Herefter satte kvinden sig i sofaen, skjulte ansigtet i hænderne og begyndte at græde. Manden satte sig ned på gulvet ved siden af hende, og var tilsyneladende faldet til ro, da han pludselig skar hende i læggen, så hun fik et dybt snitsår på mellem fem og otte centimeters længde.

Mor slog søn med sko Politiet har også talt med en række vidner, som fortalte om, hvad der skete efter optrinnet i lejligheden.

Kvinden forlod nemlig lejligheden og satte sig ved et bordbænkesæt ved Brohuset, beboerhuset i Østervang.

Et vidne fortalte, at hun sad inde i Brohuset, da to piger på 8-9 år bankede på døren, og sagde, at der sad en kvinde på bænken og blødte. Herefter kom den 38-årige til stedet, og han virkede urolig. Den 38-åriges mor kom også, hun tog sin ene sko af og slog ham i hovedet med skoen, fortalte vidnet politiet.

På et tidspunkt blev der tilkaldt en ambulance og politiet kom. Ambulancefolkene forbandt kvindens sår og kørte hende til skadestuen, mens politiet begyndte at lede efter den 38-årige og kniven, som blev fundet viklet ind i en t-shirt i en flaskecontainer.

Det er mig, I leder efter Den 38-årige henvendte sig selv til en af de politipatruljer, der runderede i området, blandt andet med hunde.

- Det er mig, I leder efter, sagde han til politifolkene, som noterede, at han havde et ti centimeter langt overfladisk snitsår på halsen, og at han sagde, at han havde røget hash.

Herefter blev han anholdt og sigtet for vold og trusler. Senere fortalte han betjentene, at han havde nogle tanker om, at han skulle gøre skade. Han fortalte også, at han havde selvmordstanker og var i udredning for det, og at det var derfor, han havde skåret sig selv. Han tager medicin fire gange om dagen, fordi han hører stemmer, fortalte han videre.

I retten talte den 38-årige også dommeren om sin medicin:

- Jeg har nogle piller, jeg tager mod psykoser, hvis jeg ikke får dem, kan jeg få det rigtigt dårligt, sagde han, og dommeren lovede at notere det.

Ikke første gang Den 38-årige fik i november 2020 en betinget dom på 60 dages fængsel, også for vold og trusler mod den samme kvinde, fremgik det af grundlovsforhøret. Det var i januar 2020, at han havde taget halsgreb på den nu 39-årige kvinde, truet hende med en kniv og sagt noget lignende »Hvis jeg ikke skal være her mere skal du heller ikke være her«. Netop denne dom fik dommeren til at varetægtsfængsle den 38-årige.

- Der er masser af begrundet mistanke om, at du er skyldig. Og du kommer til at lide under, at du tidligere er dømt, for noget der ligner, og overfor den samme person. Der er grund til at frygte, at du kan gøre noget lignende, hvis du kommer på fri fod, sagde han.

- Hvad med mit arbejde, jeg har lige fået arbejde på en kontrakt, bønfaldt den 38-årige mand, og dommerne gentog, at der altså var mistanke om, at han havde skåret sin ekskæreste med en kniv.

Den 38-årige er varetægtsfængslet i Vestre Fængsel, foreløbig til 7. juli.