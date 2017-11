Alternativet: Vi manglede cirka 170 stemmer

Partiet havde indgået valgforbund med De Radikale, som lige nu sidder og forhandler om konstitueringen med V og S. Det har fået Enhedslisten til at lange ud efter Alternativet for potentielt at sende et mandat over til den borgerlige fløj.

- Vi har et værdifællesskab med De Radikale på klima og flygtningeområdet, så vi regner med, at de står på mål for det. Alternativet skal være et grønt midterparti, og jeg synes, at der er en tendens til rød vanetænkning, men jeg vil da blive ked af, hvis vi kommer til at levere stemmer til Nye Borgerlige, siger Jan Jensen om den kommende konstitueringsaftale.