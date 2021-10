Alt i Kennos have er stort: Det er jo fordi det er sjovt at se, hvem der kan få den største

Se billedserie Det er dette kæmpegræskar, Kenno Juul sender ind til Tivoli på lørdag, hvor han er med i DM i Kæmpegræskar.

Der må være noget i jorden ude i Ll. Sverige. For her vokser gigantiske græskar. Kæmpestore squash, monstergulerødder og solsikker i metervis.

Hillerød - 10. oktober 2021 kl. 19:19 Af Janne Mulvad

Det er ikke et almindeligt parcelhuskvarter, man finder i Hillerøds udkant, der hvor Ll. Sverige slutter og det åbne land tager over. For bag husene ud mod Gl. Frederiksborgvej gemmer sig et ganske særligt område bestående en en sø og fem-seks haver.

Og her er haveejerne bidt af et galt græskar - eller i hvert fald en trang til at få de største afgrøder i køkkenhaven.

Det gælder solsikker. Og det gælder græskar.

- Vi er 3-4 stykker, som gør det seriøst. Vi konkurrerer også om, hvem der har den højeste solsikke, siger Kenno Juul, som i år har mindst et eksemplar på himmelstræbende 4 meter og 20 centimeter.

- Det er jo fordi det er sjovt at se, hvem der kan få den største, siger han, som lige nu ligger i spidsen, både når det gælder solsikker og når det gælder græskar.

Faktisk er det ene af hans græskar så store, at det er med i DM i Kæmpegræskar, hvor ti græskardyrkere landet over skal kæmpe om at have det mest kæmpe kæmpegræskar.

Græskar faldt sammen Det er anden gang, han stiller op til DM - første gang var i 2006, hvor han deltog med et græskar på 178,3 kilo og blev nummer 3 ved DM i Græskar, som dengang var en tv-event som blev gennemført i Frilandshaven. Kenno Juul har ikke stillet op ved DM siden, men til gengæld har han siden konkurreret med sine naboer. Og i modsætning til DM i Kæmpegræskar, er her meget strenge regler.

- Der er forbud mod overdækning, drivhuse og plast. Det er der ikke i DM, og det er flot, hvis man kan lave et på 200 kilo på friland, siger Kenno Juul, som havde sådan et i den vægtklasse for få uger siden. Det lå fint midt i et kæmpe græskarbed, hvor en eneste græskarplante har bredt sig ud over det hele med et virvar af græskar på. Midt i det hele ligger giganten, men desværre er det faldet sammen, rådnet op indefra.

- Det så ellers rigtigt godt ud, da jeg meldte mig til. Jeg har altid haft de største her i bedet - de får meget sol lige her, siger Kenno Juul, som heldigvis havde satset på flere planter.

Græskarret, der på lørdag skal i Tivoli, ligger bagerst i haven, på en flamingoplade, omgivet af de kæmpestore solsikker.

På lørdag klippes stænglen, og så skal Kenno Juul have det bugseret op på en fragtvogn, så det kan komme ind til Tivoli, hvor de skal udstilles sammen med de ni andre kæmpegræskar, der deltager i konkurrencen i år.

Lidt ekstra kærlighed Og så er der alle de andre kæmpeplanter i Kenno Juuls have - og det var faktisk en svensker i det rigtige Sverige, der for mange år siden fik Kenno Juul til at gå op i det med kæmpe grøntsager.

I haven vokser også gigantiske squash på næsten en halv meter, og i en plantekasse nær huset har Kenno Juul plantet rødbeder i tykke plastrør. Nu er de også kæmpestore. En gulerod på næste ti centimeter i diameter stikker op af jorden i plantekassen.

- Jeg har givet dem lidt ekstra kærlighed. Se omkredsen på den gulerod, den er jo enorm, siger Kenno Juul, som indrømmer, at han ikke selv spiser de mange, kæmpestore græskar, hans have producerer.