Alsønderup har måske ikke haft sin sidste købmand

Lokalrådet i Alsønderup Sogn har holdt møde med dagligvaregrossisten Dagrofa om at etablere en ny købmand, efter Alsønderup Købmand måtte lukke i maj. Dog vil det kræve noget ekstraordinært

Mario og Inga Cheheibar havde drevet Alsønderup Købmand i mere end 10 år, før corona blev dødsstødet for den lille indkøbsmulighed i maj. Det var til flere lokalborgeres store ærgrelse, eftersom købmanden har været et vigtigt samlingspunkt for landsbyen. Men nu er der måske håb forude. Lokalrådet i Alsønderup Sogn har nemlig afholdt et møde med dagligvaregrossisten Dagrofa om opførelse af en ny købmand.

"I sidste uge havde vi et indledende møde. Jeg kan ikke vide, hvad ejeren har af planer, og vi vil selvfølgelig gå i dialog med ham og lytte til hans ønsker," siger Henrik Østergaard, der er formand i lokalrådet.

I et Facebook-opslag har lokalrådet også fortalt om mødet for at lodde stemningen for en ny indkøbsmulighed blandt lokalborgerne. Her fremgår det, at det i kædesammenhæng vil være Spar, som er mest relevant, men at Min købmand og LetKøb også kan være aktuelle, da de har butikker i lokalområder, der minder om Alsønderup.

Det er dog Uvelse, som er en kende større end Alsønderup, Henrik Østergaard skeler mest til. Her er det nemlig lykkedes for lokalborgerne at samle flere millioner kroner ind i håbet om at beholde en lokal indkøbsmulighed, ligesom det vil kræve i Alsønderup. Faktisk vil det kræve mellem én og fire millioner kroner af lokale midler, svarende til mindst 2.500 kroner for hver af de 400 lokalborgere.

"Jeg synes, det er svært at sige, om det er realistisk. Men det er lykkedes at samle ind i Uvelse, så det kunne også være, det kunne lykkes her. Men vi vil da håbe, der er en interesse," siger Henrik Østergaard og uddyber:

"Men vi har ikke anden interesse end, at der kommer en butik, hvis der vel at mærke er grundlag for det".

Borgerinddragelse Måden, man i lokalrådet vil lodde stemningen i landsbyen på, er, at der afholdes borgermøde, hvor Dagrofa vil komme med et oplæg til en lokalbutik med borgerinddragelse.

Men inden det kommer til et borgermøde, kan de lokale i første omgang rette henvendelse til lokalrådet.

"Det er derfor, vi lavede opslaget. Det er mange penge, og vi er ikke interesserede i at påbegynde noget, hvis lysten blandt lokalborgerne ikke er der," tilføjer Henrik Østergaard.

Lokalborgere kan give deres besyv med om en ny indkøbsmulighed i Alsønderup på mail lokalraad@alsonderup.dk inden den 21. juni. Hvis forslaget om en ny, lokal indkøbsmulighed falder i god jord, vil der senere blive meldt ud om et eventuelt borgermøde.

