Alsønderup Skole kan blive fyldt op igen

Idéen om at lade specialskolen flytte ind på Alsønderup Skole er skudt til hjørne. I stedet er den tomme skolebygning i spil i kabalen om almen kapacitet i det vestlige Hillerød.

Hillerød - 15. juli 2021

Listen over fordele var lang. Faglokalerne ville få en opdatering, en tom skolebygning kunne komme i brug, og hverdagen ville blive markant nemmere for Hillerøds specialskole, som i dag er delt på to matrikler, så samarbejdet mellem afdelingerne er udfordret.

Da kommunen i februar indbød til et digitalt borgermøde om skolen i Alsønderup, var der mange gode argumenter for, at man samle Hillerød Dagbehandlingsskole i bygningen, der tidligere husede udskolingen, som længe har stået tom.

Men på mødet havde de forældre, der deltog, svært ved at se fordelene for den lokale skole. De hårdeste kritikere mente, at skolen ville blive fravalgt, hvis specialbørnene rykkede ind, og politikerne dermed ville være skyld i, at skolen ender med at lukke.

Og nu ser det ud til, at planerne er lagt langt ned i skuffen.

Bygningen er i hvert fald nu i spil i bestræbelserne på at skaffe plads til flere klasseværelser på de tre distriktsskoler i det vestlige Hillerød, Sophienborgskolen, Hillerødsholmsskolen og Hillerød Vest Skolen, som skolen i Alsønderup er en del af. I løbet af de kommende ni år vil der komme til at mangle mellem 24 og 25 klasseværelser i alt i denne del af kommunen.

Der er derfor en lang række overvejelser om at bygge ud på skolerne, flytte rundt på distrikter og stoppe de såkaldte »distriktkrydsere«, altså muligheden for at vælge en anden folkeskole til sit barn end skolen i det distrikt, man bor i.

Og så er der altså en overvejelse om, at bruge den ledige plads i Alsønderup, som led i en midlertidig eller varig løsning. Forvaltningen arbejder lige nu på at undersøge mulighederne.

- I første omgang prøver vi at se, om ikke Alsønderup Skole skal være en del af vores løsning på kapacitetsudfordringerne. Det er ud fra et ressourcehensyn. Vi har brug for klasselokalerne, siger Peter Frederiksen (V), formand for børne, familie og ungeudvalget.

Tilbage står Hillerød Dagbehandlingsskole, som i dag har sine elever spredt ud over to matrikler, afdeling Store Dyrehave på Kulsviervej i det østlige Hillerød og afdeling Ullerød på Sophienborgvænget i det vestlige Hillerød. Her går i alt cirka 60 elever fra hele Hillerød.

Savner fagligt fællesskab En samling af matriklerne vil give mening i forhold til personalet, men også en mulighed for, at eleverne på skolen får et skoleliv med de samme muligheder som andre elever i folkeskolen, sagde lederen af Hillerød Dagbehandlingsskole, Frants Kuhlmann, ved mødet i februar.

- Vi har brug for bedre faciliteter ude og inde. Adgang til faglokaler og idrætsfaciliteter er en kæmpe udfordring der, hvor skolerne ligger nu, sagde han.

Og det er da også et problem, der skal løses, erkender Peter Frederiksen.

- Behovet er der stadig. Der mangler det faglige fællesskab for de voksne og for børnene. Det er bare i første omgang sat til side til fordel for den almindelige kapacitetsudfordring. Hvis vi beslutter at bruge Alsønderup Skole til kapacitet i den vestlige del af Hillerød, skal vi finde en anden løsning for Hillerød Dagbehandlingsskole, siger han.

Behov for fysisk møde Den lokale modstand mod specialskolens indflytning i Alsønderup, betyder også noget, siger han.

- Kort efter borgermødet besluttede vi, at vi ikke ville tage nogle beslutninger før, vi kunne have et rigtigt dialogmøde med forældrene. Altså et fysisk møde på skolen i Alsønderup. Det var ikke vældigt velegnet at have sådan et online møde, når det var et møde, hvor der kan være forskellige synspunkter, konflikter og behov for forklaringer, siger han.

- Vi lyttede til det, der blev sagt. Og der var nogen, der ikke syntes, det var en god idé. Så før vi gik videre den vej skulle vi tale sammen, og det har der ikke været mulighed for. Nu er der kommet en anden dagsorden ind omkring kapacitet, som gør at vi skal se på Alsønderup som en del af en generelt kapacitetsløsning, siger han.

Det står ikke klart, hvornår der kan være en løsning for børnene på specialskolen, og de kan få bedre rammer for deres skoleliv.

- Vi har ikke lagt os fast på noget tidshorisont til skolerne. Det har også spillet en rolle, at vi havde en forventning om, at begge bygninger kunne bruges til daginstitution. Men især på St. Dyrehave Skolen vil det kræve en væsentligt ombygning, siger han.