Alsønderup Fester inviterer i år til onlineauktion. Arkivfoto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Alsønderup Fester rykker online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alsønderup Fester rykker online

Coronapandemien har for andet år i træk gjort, at Alsønderup Fester aflyses, men de inviterer i stedet til onlineaktiviteter

Hillerød - 05. maj 2021 kl. 15:31 Kontakt redaktionen

Kristi Himmelfartsdag plejer at betyde en dag med folkefest i Alsønderup. 'Alsønderup Fester' huser normalt 3.000 gæster, der hygger sig med både loppefund, is, drikkelse og toner fra musikteltet. Det kunne i 2020 selvsagt ikke lade sig gøre, ligesom der ikke bliver en fysisk udgave i år.

Men Alsønderup Fester har bevaret en trodsig optimisme og laver nu en online-auktion over nogle af de effekter, der er blevet samlet ind, både i 2020 og i 2021, for at vise, at Alsønderup Fester stadig lever, og som forhåbentligt kan være med til at bidrage blot en lille smule til de underskud, der er blevet opbygget af corona.

Via Facebook Hele udsendelsen kan ses på Kristi Himmelfartsdag kl. 14-16.

Ud over auktionen vil der være musikalske indslag.

Man kommer ind på siden ved at søge 'Alsønderup Fester' på Facebook, og man kan byde ved at skrive sit bud i kommentarfeltet på siden. Skulle du vinde en eller flere af auktionsduellerne, betaler du via MobilePay 964380.

På samme nummer kan du gennem MobilePay støtte festen og dermed lokalsamfundet i almindelighed. Et lokalsamfund, der i disse år har tilflytning i modsætning til mange andre lokalsamfund i Danmark.

Borgmesteropbakning "Alsønderup Fester, det er sådan noget med fællesskab, masser af smil, masser af sjove fund, som er blevet sat i stand hen over året, og det skal gerne sælges til en god pris, og så er der penge til foreningslivet og til de unge," udtaler borgmester Kirsten Jensen i en pressemeddelelse.

"Men sådan har det jo ikke været i to år, og det er heller ikke sådan i år, fordi vi har corona. Derfor vil jeg foreslå, at du går ind og bakker op om den auktion, som Alsønderup Fester erstatter arrangementet med i år, fordi det er så vigtigt, at der både er liv i fællesskabet her, men at der også er lidt til foreningerne, og så må vi spare op til næste års Alsønderup Fester," slutter hun.

tkh

relaterede artikler

Se Alsønderup og dø 08. august 2020 kl. 06:03

Alsønderup Fester er aflyst 04. april 2020 kl. 12:18