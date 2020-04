Selvom det atter skulle være lovligt til den tid, er der næppe mange, som ville være trygge ved at stimle sammen med et par tusind andre til maj. Derfor er Alsønderup Fester aflyst og erstattet af en fest til sommer. Foto: Allan Nørregaard

Alsønderup Fester er aflyst

Hillerød - 04. april 2020

- Vi har desværre været tvunget til at aflyse Alsønderup Fester i år. Alsønderup Fester skulle have været holdt den 21. maj på Kristi himmelfartsdag, men intet tyder på, at det vil blive lovligt at holde et arrangement med mere end 2000 deltagere på det tidspunkt. En andet spørgsmål er, om det i det hele taget ville være forsvarligt.

Sådan siger Michael Ruge, der er formand for Alsønderup Fester.

Det er naturligvis coronapandemien, der har tvunget foreningen til at aflyse de traditionsrige og festlige dage i Alsønderup.

- Formålet med Alsønderup Fester er at fastholde sammenholdet i lokalområdet og at kunne bidrage til driften af vores lokale idrætsforening og vores forsamlingshus, Kulsviergården. Corona betyder, at vi næppe kan forvente mange gæster, selv hvis myndighederne til den tid siger, at det er ok at gennemføre, siger Michael Ruge.

Et forår uden Alsønderup Fester kommer til at give et stort hul i budgettet, og det kan komme til at gå ud over deltagelse i de ungdomsstævner, som ungdommen i idrætsforeningerne deltager i, hvis ikke der findes muligheder for at erstatte tabet.

Derfor har Alsønderup Fester besluttet at holde en fest til sommer i stedet.

- Vi så lidt på muligheden for at flytte Alsønderup Fester til efteråret, men dels ligger der jo allerede faste arrangementer på det tidspunkt, og dels flytter alle andre begivenheder til efteråret, så der bliver rift om kunderne. Fra flere af Hillerøds kirker ved vi også, at konfirmationerne flyttes til september. Netop konfirmationer er en af Kulsviergårdens muligheder for egen indtjening, så det ville jo være absurd at lægge Alsønderup Fester på det tidspunkt,og dermed blokere et par weekender, når ideen er at bidrage til blandt andet Kulsviergården, siger Michael Ruge og fortsætter:

- Derfor besluttede vi at satse på en overskudsgivende fest i stedet for. Festen bliver holdt den 22.august i samarbejde med Kulsviergården, der samtidig kan fejre sit 50 års jubilæum.

Planlægningen af festen er ikke færdig endnu, men udover en smukt pyntet sal, god mad og live musik med PS2Duo, vil der være forskellige, sjove arrangementer i løbet af aftenen.

Desuden bliver der arrangeret et bankospil en af dagene omkring festen.