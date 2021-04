Frivillige værter tager imod ny gågruppe, som startes op i Skævinge og går tur sammen hver onsdag. Pressefoto: Frivilligcenter Hillerød

Alle er velkomne til ny gågruppe i Skævinge

Nyopstartet gå-gruppe tilbyder fællesskaber og bevægelse for ældre

Hillerød - 02. april 2021 kl. 15:09 Kontakt redaktionen

En ny gå-gruppe starter i Skævinge.

Gå-gruppen er en mulighed for at få motion, frisk luft og hyggeligt samvær, også for de ældre som måske ikke kan eller har lyst til være med på almindelige motionshold.

Alle er velkomne Det kan være fordi helbredet ikke er til det, eller fordi man ikke kan transportere sig hen til motionstilbuddet. Nogle gange kan det også være for grænseoverskridende at møde op første gang til et hold, hvis man ikke har nogen at følges med. Men det har man på gå-holdet, lover Frivilligcenter Hillerød, for her går deltagerne sammen, og alle er velkomne - naturligvis under alle nødvendige og påkrævede hensyn til hindring af Corona-smitte.

"Det hjælper rigtig meget, at der er en gruppe mennesker, der forventer, at man kommer. Og så er det meget hyggeligere at gå sammen med nogen fremfor at gå alene," udtaler Britt Nielsen, som er én af to igangsættere bag gå-gruppen i Skævinge, i en pressemeddelelse.

Al slags vejr Deltagerne går ca. 45-60 minutter hver uge i al slags vejr. Når coronarestriktionerne igen tillader det, vil deltagerne slutte med kaffe/te i Skævinge Aktivitetscenter.

Første tur finder sted onsdag den 7. april kl. 10-12 fra Skævinge Aktivitetscenter, Ny Harløsevej 24, Skævinge.

Alle interesserede er velkomne, også hvis man går med stok eller rollator.

Tilmelding er ikke nødvendig forud for mødedagen - man møder bare op.

To værter Gå-gruppen sættes i gang af to frivillige igangsættere og værter, Britt Nielsen og Kirsten Dalgaard, der ud over at guide gruppen ud på en tur, også bidrager til at tage imod og skabe en god og tryg ramme fra starten.

