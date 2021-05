Der blev ingen smiley til Etno House, da der er en bøde på vej til virksomheden på Hillerød Madmarked. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Alle boder tjekket på nyt madmarked: Bøde på vej til Balkanbod

En bod på Hillerød Madmarked fik ingen smiley, da Fødevarestyrelsen delte ud torsdag.

Hillerød - 21. maj 2021 kl. 18:53 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Efter henvendelserne om sygdomstilfælde på Hillerød Madmarked fremrykkede Fødevarestyrelsen alle sine første kontrolbesøg af de i alt otte virksomheder på madmarkedet til torsdag i denne uge. Det gav glade smiley'er til alle madboderne - bortset fra en enkelt. Der blev nemlig varslet en bøde til en af boderne, Etno House, som derfor ikke har fået en kontrolrapport endnu.

Årsagen til, at Fødevarestyrelsen vil give en bøde og formentlig også en sur smiley, er ifølge Dragan Popovic, som ejer Etno House sammen med to andre, at den tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen ikke mener, der er koldt nok i den kølevogn, der fragter maden til Hillerød fra Snekkersten, hvor maden bliver lavet.

- Vi beskrev, hvordan, vi leverer maden, og hun mente ikke, temperaturen var lav nok. Så der skal bare være køligere i kølebilen, siger han, som hæfter sig ved, at problemet ikke var så stort, at hans bod blev lukket.

- Hun sagde, at hvis vi steger det med det samme, kan maden bruges. Hvis ikke, skal det smides ud. Men der er styr på alt andet hvad angår hygiejne, siger han.

To tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen var på madmarkedet hele torsdagen, fra klokken 10 til klokken 21.

Generelt roser Martin Birk Hansen fra Fødevarestyrelsen Hillerød Madmarked for at være et velorganiseret spisested. Han var selv med på besøget torsdag.

- Jeg har været på mange madmarkeder, og jeg synes det virker som om, der er tænkt over tingene dernede. Vi oplever en stor samarbejdsvilje og evne til at gøre de ting, vi taler om fra centralt hold. Selvfølgelig er det ikke godt, når vi få øje på ting, der ikke er tænkt over, men helt overordnet virker det som om, der var tænkt over tingene, siger han.

Han mener dog ikke, hygiejneproblemerne i Dhaba Kitchen, som fik et kortvarigt salgsforbud fra onsdag til torsdag, kan kaldes opstartsproblemer.

- Vi har en forventning om, at når man starter en fødevarevirksomhed på, så har man styr på tingene. Men det er der også overordnet i de fleste virksomheder på madmarkedet. Og den ene har rettet op på en dag, og den anden har vi en forventning om retter op nu, siger han om Dhaba Kitchen og Etno House.

