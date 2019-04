Se billedserie Her ses Foreningen Nordens formand i Hillerød, Beth Espedal, i færd med at lægge blomster ved mindesmærket af Alexander Foss. Foto: Kim Rasmussen

Alexander Foss fik blomster på Nordens 100 årsdag

Hillerød - 15. april 2019 kl. 16:28 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Foreningen Norden blev grundlagt i 1919, var Alexander Foss, grundlæggeren af Foss, en af de bærende kræfter bag tilblivelsen af foreningen.

- Han var med til at starte foreningen, og derfor betyder han selvfølgelig noget særligt for os, fortæller Beth Espedal, formand for Foreningen Nordens lokalafdeling i Hillerød.

Mandag var fire medlemmer af Foreningen Norden mødt op ved mindesmærket af Alexander Foss for at lægge blomster.

- Vi synes, det er en fin måde at markere det på. Det er jo oplagt, når statuen står her i Hillerød, at vi kunne hædre ham på denne måde, siger Beth Espedal.

Foreningen Norden blev grundlagt i 1919 efter første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge. Landene indledte med foreningen et samarbejde om fredelig sameksistens og fælles politiske mål. Senere blev Foreningen Norden også dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.

Foreningens formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil, og for 50 år siden mundede det i Hillerød blandt andet ud i, at Nordisk Sommerlejr på Nordisk Lejrskole blev grundlagt.

Men det er langt fra alt, hvad foreningen er involveret i.

- Vi tager på mange rejser i foreningen, og vi har flere venskabsbyer, fortæller Beth Espedal, der mener, foreningen stadig er relevant. - 90 procent af befolkningen i de nordiske lande går ind for nordisk samarbejde. Vores samfund ligner hinanden, og vores sprog ligner hinanden, så vi har let ved at kommunikere, siger hun.

I anledning af 100 årsdagen har foreningen desuden udgivet et jubilæumsskrift, ligesom der gives særlig rabat til nye medlemmer. Og for Beth Espedal, der ligeledes er medlem af landsbestyrelsen for foreningen, er det en stor dag.

- Min far var medlem af Foreningen Norden, og jeg blev selv medlem i 1969, så jeg har 50 års jubilæum i år. Det nordiske har altid interesseret mig meget, fortæller Beth Espedal, der blev formand i 1981, og tilføjer:

- Jeg synes, det er dejligt at have noget at gå op i. Og det er jo en god sag.