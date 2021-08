Alarm i Slotsarkaderne: Troede dreng havde våben

Hillerød: En 13-årig dreng fra Gørløse gik tirsdag eftermiddag omkring klokken 17.20 rundt i Slotsarkaderne med en softgun. I første omgang troede en centervagt, at drengen havde stjålet softgun'en fra en nærliggende forretning og kontaktede derfor politiet. Det viste sig imidlertid, at det var drengens softgun, så patruljen kørte i stedet den 13-årige hjem til hans forældre og tog en snak med dem alle tre om reglerne for besiddelse af en softgun og det ubetænksomme i at gå rundt med den i det offentlige rum. Softguns hører ind under våbenlovgivningen, og der er blandt andet regler om, at når et våben transporteres skal det ske skjult/tildækkes i en kuffert el. lignende. Det er nemlig svært at se forskel på en softgun og et rigtigt skydevåben.