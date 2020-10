Se billedserie Aktivisterne protesterede mod Baltic Pipe, der skal transportere gas til Polen. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Aktion i gågaderne: Vil have stoppet gasledning gennem Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktion i gågaderne: Vil have stoppet gasledning gennem Danmark

Aktivister protesterede torsdag i Hillerøds gader mod Baltic Pipe, der skal transportere gas til Polen

Hillerød - 20. oktober 2020 kl. 14:47 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Aktivister, der var klædt ud som anlægsarbejdere, anlagde torsdag eftermiddag i sidste uge en fiktiv gasledning gennem gågaderne i Hillerød.

Læs også: Vil lave aktion i gågaden mod stort byggeprojekt

Aktivisterne er utilfredse med den gasledning, der skal gå gennem Danmark. Gasledningen skal årligt transportere ti milliarder kubikmeter gas fra de norske gasfelter i Nordsøen gennem Danmark og videre til Polen.

Udstyret med lange rør gik aktivisterne gennem gågaderne for at skabe opmærksomhed omkring projektet, der hedder Baltic Pipe, og formålet med aktionen var at opbygge folkelig modstand mod projektet, fortæller 19-årige Oskar Kluge, der var en af aktivisterne.

"Vi gør det, fordi Baltic Pipe er et milliard-dyrt projekt, hvor Danmark investerer i et gasrør, der skal transportere norsk gas til Polen indtil 2063. At facilitere Polens fremtidige forbrug af fossile brændsler går fuldstændigt imod Danmarks vision, om at være et grønt foregangsland," lyder det fra 19-årige Oskar Kluge, der var med i aktionen.

Og 19-årige Emilie Brix Pedersen er fuldstændig enig med Oskar Kluge.

"Baltic Pipe er direkte imod det, jeg troede, jeg ville opnå ved at sætte mit kryds ved en 'grøn' folketingskandidat. Når politikerne svigter, må vi tage sagen i egen hånd," lød det fra Emilie Brix Pedersen.

Oskar Kluge mener ikke, at det er for sent at stoppe projektet.

"Alt, det kræver, er, at klimaministeren Dan Jørgensen siger fra. At konstruere Baltic Pipe midt i en klimakatastrofe er økonomisk tvivlsomt, udemokratisk og ikke mindst hamrende uansvarligt," siger han.

Der bliver afholdt lignende aktioner andre steder i landet, fortæller Oskar Kluge, der samtidig varsler flere aktioner mod Baltic Pipe i Hillerød.

relaterede artikler

Se billederne: Klaverfabrikken gik i rødt 01. oktober 2020 kl. 15:38