En gruppe borgere i Uvelse står bag arbejdet med at etablere et aktieselskab, der kan sikre, at byen også i fremtiden har en dagligvarebutik. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Aktieselskab skal redde Uvelse Brugs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktieselskab skal redde Uvelse Brugs

Nu kan man investere sine sparepenge i Dagli' Brugsen i Uvelse.

Hillerød - 30. august 2020 kl. 11:44 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der er en klat penge til overs på husholdningsbudgettet, kan man snart investere i Uvelse By A/S. Aktieselskabet skal finansiere købet og renoveringen af bygningerne, der i dag huser Uvelse Dagli' Brugs og herefter låne penge til en ny brugsforening, der skal drive butikken videre, nu hvor Slangerup Brugsforening ikke længere er interesseret i at drive Dagli' Brugs i Uvelse.

Læs også: Uvelse har kostet Brugsen tre millioner

En aktie i Uvelse By A/S koster 1000 kroner, og investeringen vil kunne give en forretning på 6,4 procent, oplyser Claus Brandenborg, der er formand for Uvelse Brugs Venner, og sammen med en gruppe andre Uvelseborgere i et års tid har arbejdet på en redningsplan for byens butik.

Man skal dog bo i Uvelse for at få lov at investere i Uvelse By A/S.

- Som udgangspunkt er det for byens borgere. Vi er ikke interesserede i, at der kommer en rigmand udefra med to millioner. Det er byens borgere, der skal engagere sig, siger han.

Mangler 2,5 millioner kroner Det var tidligere på sommeren, at det stod klart, at bestyrelsen i Slangerup Brugs var tæt på at lukke butikken. Uvelse Dagli' Brugs blev i 2013 en del af Slangerup Brugsforening, der med fusionen reddede den fra lukning på grund af dårlig omsætning.

Men efter syv år med underskud og en samlet udgift på i omegnen af tre millioner kroner, kunne bestyrelsen ikke forsvare at bruge yderligere 700.000 kroner på en nødvendig renovering af taget.

Det fik Claus Brandenborg og initiativgruppen til at sende et købstilbud til Slangerup, og det blev modtaget positivt.

Nu skal Uvelse finde pengene til overtagelsen. Der er tilsagn på 1,5 millioner kroner, men der skal mere til.

- Vi skal samle i alt fire millioner kroner sammen, så vi må se, om der er nogen, der har noget på kistebunden, siger Claus Brandenborg.

Der mangler altså 2,5 millioner, hvilket ifølge Claus Brandenborg svarer til knapt 5000 kroner pr. husstand i Uvelse.

- Og det er nok ikke alle, der er interesseret i at være med, så der er nok nogen, der skal købe lidt flere aktier, siger han.

Borgermøde i UFC Initiativgruppen holder på onsdag den 2. september klokken 19 et borgermøde i Uvelse Fritids Center, hvor planerne lægges frem for borgerne. På mødet vil der være mulighed for - uforpligtende - at udfylde en seddel om, hvor mange aktier, man ønsker at købe.

relaterede artikler

Lille by vil købe truet Brugs 23. juli 2020 kl. 06:29

Brugsformand: Vågn op Uvelse 23. oktober 2018 kl. 07:59

Rotte lukker Dagli´Brugsen 16. april 2018 kl. 15:18